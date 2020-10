Noémie Koskas - 27 octobre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Le modèle 12,9 pouces avec 128 Go de stockage de l'iPad Pro 2020 est aujourd'hui en grosse promotion sur Rakuten et passe de 1 119 euros à 868 euros.

Avec sa puce puissance et sa rapidité, l’iPad Pro de l’année 2020 veut se mesurer aux ordinateurs. Il s’agit tout simplement de la meilleure tablette premium d’Apple, qui sera notamment idéale pour les professionnels.

Lancé à 1 119 euros, l’iPad Pro 2020 12,9″ avec 128 Go de stockage est actuellement disponible à 868 euros sur Rakuten. Le site marchand permet également d’obtenir 43,39 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de l’iPad Pro 12,9″ 2020 ?

L’iPad Pro 12,9 pouces conserve le design de l’ancien modèle avec un écran aux bordures très fines et aux bords arrondis. Apple a misé sur une dalle IPS LCD disposant du traitement Liquid Retina et des technologies True Tone et ProMotion, qui permettent d’obtenir des couleurs plus vives, des images plus nettes et une luminosité excellente. De plus, le taux de rafraîchissement de l’écran grimpe jusqu’à 120 Hz, ce qui assurera une très bonne fluidité à l’affichage.

Côté puissance, l’iPad Pro embarque une puce A12Z Bionic, pour des performances qui pourront même concurrencer certains PC. La réactivité sera bel et bien au rendez-vous, quelles que soient les tâches que vous exécuterez. Bien sûr, le multitâches ne sera pas aussi bien géré que sur un ordinateur standard, mais l’interface restera tout de même bien intuitive. Et pour stocker vos fichiers et applications, vous pourrez bénéficier d’une capacité confortable de 128 Go.

Quels sont ses autres atouts ?

Si le modèle précédent n’embarquait qu’un seul capteur photo, cet iPad Pro 2020 intègre un double module caméra de 12 et 10 mégapixels, capable de capturer des clichés en ultra grand-angle et même des vidéos en 4K. La tablette étant plutôt massive, elle ne s’utilisera évidemment pas aussi facilement qu’un smartphone pour prendre des photos, mais ce module sera tout à fait adapté pour des visioconférences, par exemple. Notons également la présence d’un capteur LiDar, grâce auquel vous pourrez utiliser la réalité augmentée de façon plus précise, pour des jeux ou d’autres usages professionnels.

Concernant l’autonomie, l’iPad Pro 2020 peut tenir une journée environ loin d’une prise. Bons points : il ne consomme quasiment rien en mode veille, et est compatible avec la charge rapide. De plus, comme les anciens modèles et comme les MacBook, l’iPad Pro 2020 comprend un port USB-C (et non Lightning), compatible avec plusieurs périphériques.

À qui se destine cet iPad Pro 2020 ?

Cet iPad Pro se destine à une multitude d’usages. Que vous souhaitiez naviguer sur Internet, jouer à des jeux 3D gourmands, regarder des séries ou encore faire du montage vidéo, la tablette pourra faire tourner tout cela sans souci.

Il pourra également s’adresser aux professionnels, et surtout aux créatifs qui pourront l’utiliser comme tablette graphique. Le stylet Apple Pencil, qui facilite la prise de notes ou la retouche photo, sera un atout loin d’être négligeable. Enfin, pour assurer les tâches de productivité, il sera plus pratique d’ajouter le Magic Keyboard avec l’option trackpad afin de basculer sur un format « ordinateur ».

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad Pro 2020.

