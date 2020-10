[Le Deal du Jour] Orange réduit le prix de son offre réunissant la fibre illimitée jusqu'à 1 Gb/s et l'accès aux chaînes OCS et à Netflix. Au lieu de 69,98 euros par mois, le forfait passe à 39,99 euros par mois pendant un an.

Orange propose actuellement une offre plus que complète réunissant la Fibre illimitée avec de très bons débits (jusqu’à 1 Gb/s par équipement en téléchargement) ainsi qu’un accès aux chaînes OCS et à Netflix. Le tout, à prix réduit pendant un an.

Jusqu’au 18 novembre 2020, l’offre Livebox Up Fibre avec le pack OCS + Netflix est à 39,99 euros par mois pendant un an. L’abonnement passera ensuite à 69,98 euros par mois. Il faudra s’engager sur un an pour bénéficier de cette offre.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’offre Fibre + OCS + Netflix d’Orange ?

L’offre Livebox Up Fibre propose un accès illimité à Internet avec des débits allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 600 Mb/s en envoi. Orange annonce également des débits jusqu’à 2 Gb/s partagés (1 Gb/s par équipement). Le raccordement à la Fibre est offert. Cet abonnement devrait couvrir la majorité des usages quotidiens : que vous soyez en télétravail ou que vous souhaitiez simplement profiter d’une connexion à Internet avec de très bons débits, il sera idéal.

Orange a aussi pensé aux moments de détente en intégrant l’accès aux 4 chaînes OCS ainsi qu’à tous les programmes à la demande et à l’application OCS. Un abonnement à Netflix Standard (qualité HD et utilisation sur deux écrans en simultané), affiché à 11,99 euros par mois en temps normal, est aussi inclus. Ajoutez à cela 150 chaînes TV, et vous n’aurez que l’embarras du choix pour vos soirées devant la télé.

Qu’en est-il de l’offre téléphonique ?

L’offre d’Orange propose également une ligne téléphonique fixe qui vous permettra d’appeler vers les fixes et mobiles en France et vers plus de 100 pays, en illimité. Vous pourrez appeler jusqu’à 250 correspondants différents par mois.

Que dire de plus ?

L’offre comprend un décodeur TV UHD 4K, qui propose d’ailleurs le son Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive. Grâce à l’assistant Djingo, vous pourrez piloter votre téléviseur à la voix grâce à un bouton dédié sur la télécommande. Sachez que pour activer ce décodeur, il faudra débourser 40 euros. Un deuxième décodeur, fourni avec une clé TV, sera accessible sur demande. Un enregistreur TV UHD, qui autorise l’enregistrement de 100h de programmes en haute définition, est également disponible sur demande. Enfin, l’abonnement s’accompagne de la nouvelle Livebox 5 qui, une fois branchée, a l’avantage de se configurer seule.

Pour la comparer avec les autres offres en cours, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil au comparateur de box Internet de Frandroid.

