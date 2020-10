Si la batterie de votre iPhone se vide trop vite depuis iOS 14 ou que vous perdez des données de santé ou de bien être depuis votre Apple Watch, il est peut-être nécessaire de remettre votre appareil à ses réglages d'usine.

Il y a quelques années, l’autonomie sur batterie d’un iPhone n’était pas bien élevée. Avec la génération 11 en revanche, Apple a changé la donne : il s’agit désormais de l’un des smartphones les plus endurants du marché. Alors quand une mise à jour réduit radicalement cette autonomie, les utilisateurs la remarquent. iOS 14 et watchOS 7 pour l’Apple Watch semblent causer quelques problèmes à certains utilisateurs. Sur une page de support, Apple en dresse la liste : drainage rapide de la batterie de l’iPhone, applications qui ne se lancent pas sur l’Apple Watch, perte de données dans les applications de santé ou de sport.

Comment corriger les problèmes sur iOS 14 et watchOS 7

Pour les corriger, en attendant un patch qui les corrigera peut-être automatiquement, Apple propose une procédure assez longue.

Désappairer l’iPhone et l’Apple Watch.

Faire un backup sur iCloud de l’iPhone, en vérifiant bien que les données de santé sont sauvegardées.

Remettre à zéro l’iPhone (réglages, données et contenus).

Restaurer l’iPhone depuis la sauvegarde iCloud.

Appairer de nouveau l’iPhone et l’Apple Watch.

Si vous subissez l’un des symptômes décrits par Apple, il est donc nécessaire de remettre votre iPhone aux réglages d’usine. Le processus peut être long, notamment la partie sauvegarde et restauration, qui aura besoin d’une bonne connexion à Internet pour avancer.

Lors de nos tests d’iOS 14, depuis les premières bêta, nous avons constaté une capacité de la batterie à se vider très rapidement — parfois, en un peu plus d’une heure, à raison d’un pourcent par minute. Ces bugs n’étaient pourtant jamais liés à l’Apple Watch, mais la plupart du temps à des applications utilisant le GPS de l’iPhone en arrière-plan — la mésaventure nous est arrivée avec CityMapper et Google Maps. Mais ces problèmes liés aux versions bêta font partie du contrat avec les testeurs, qui utilisent des versions non terminées en toute connaissance de cause.

Nous n’avons pas constaté de drainage de la batterie après la mise à jour vers les versions grand public d’iOS 14 et watchOS 7, mais les témoignages sur les réseaux sociaux ont été suffisamment nombreux pour qu’Apple réagisse.

Pensez, par ailleurs, à faire la mise à jour vers iOS 14.0.1 qui corrige déjà certains problèmes.

