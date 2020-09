Noémie Koskas - 02 septembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] L'iPad Pro 11 pouces dans sa version 128 Go est aujourd'hui en promotion sur Amazon. Il passe de 899 euros à 809 euros, soit son plus bas prix observé sur le site marchand.

Avec son double module photo Pro, sa puce puissante et son capteur Lidar dédié à la réalité augmentée, l’iPad Pro 11 pouces est la meilleure tablette premium d’Apple. La marque à la pomme concurrence même les ordinateurs en matière de fluidité et de rapidité.

Au lieu de 899 euros, l’iPad Pro 2020 11″ avec 128 Go de stockage est disponible à 809 euros sur Amazon. C’est actuellement le prix le plus bas constaté sur la plateforme pour cette capacité.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPad Pro 11 2020 ?

L’iPad Pro 11 pouces se dote d’un écran aux bordures très fines intégrant Face ID. Apple a ici misé sur une magnifique dalle Liquid Retina True Tone. En plus, le taux de rafraîchissement de l’affichage de 120 Hz assurera une bonne fluidité aux images.

Contrairement au modèle de l’année dernière qui n’embarquait qu’un seul capteur photo, cet iPad Pro inclut un double module caméra de 12 et 10 mégapixels capable de capturer des photos en ultra grand-angle et même des vidéos en 4K. Et ce n’est pas tout : la marque a ajouté un capteur de type Lidar, pour utiliser la réalité augmentée de façon plus précise, pour les jeux ou divers usages professionnels.

Côté puissance, l’iPad Pro est propulsé par un processeur A12Z Bionic pour des performances qui pourront tout à fait se mesurer à certains ordinateurs. Cette puce est une version améliorée de la précédente A12X.

À qui se destine-t-il ?

L’iPad Pro se destine à une multitude d’usages. Rien qu’avec sa puce A12Z Bionic, il pourra lancer n’importe quelle application sans ralentissement. Que vous souhaitiez naviguer sur Internet, jouer à des jeux gourmands ou encore regarder des séries en streaming, l’utilisation restera fluide et bien réactive.

Mais Apple a clairement visé les professionnels en améliorant sa tablette premium. Cet iPad pourra par exemple remplacer les tablettes graphiques et accompagner les créatifs, notamment grâce au stylet Apple Pencil. Ce dernier permettra tout aussi bien d’annoter des documents ou retoucher des photos. Si vous mettez la main sur le Magic Keyboard, avec l’option trackpad évidemment intégrée, vous pourrez transformer la tablette en format ordinateur pour faciliter la prise de note ou toute autre tâche de productivité.

En ce qui concerne le stockage, les 128 Go resteront confortables pour sauvegarder vos fichiers et applications.

Quels sont ses autres atouts ?

Tout dépendra bien sûr de votre utilisation, mais la marque promet une autonomie de 10 heures. Notez aussi que l’iPad est compatible avec la charge rapide.

Comme les anciens modèles, et comme les MacBook d’ailleurs, l’iPad Pro 2020 comprend un port USB-C (et non Lightning), compatible avec de nombreux périphériques.

