Microsoft a annoncé la version commerciale de son Surface Duo. Le smartphone possède deux écrans et tourne sur Android. Toutes les informations et caractéristiques techniques sont à retrouver dans cet article.

Surprise ou erreur de timing ? C’est bien à 5h00 du matin sur la Côte Est et à 2h00 sur la Côte Ouest des États-Unis que Microsoft a fait son annonce la plus importante côté mobilité depuis l’arrêt de Windows Phone — et sans un mot adressé à l’Europe. Oui, nous savons désormais tout sur le Surface Duo, grand retour de Microsoft sur le marché du smartphone, avec deux écrans séparés par une charnière et Android.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Surface Duo ?

Le Surface Duo a été présenté en octobre 2019 comme un concept. Lors de la présentation européenne de cette gamme étonnante, Numerama avait pu poser plusieurs questions au responsable produit Panos Panay, et notamment sur le choix de la charnière plutôt qu’un écran pliable. Mais l’entreprise était restée muette sur les caractéristiques précises de son smartphone. L’annonce du 12 août a tout dévoilé.

Les deux écrans du Surface Duo seront des dalles OLED de 5,6 pouces, définies en 1 800 x 1 350 pixels. Un ratio de 4:3 assez étonnant qui deviendra même un 3:2 quand on utilisera les deux écrans ensembles, transformant le Duo en une tablette de 8,1 pouces définie en 2 700 x 1 800 pixels. Pour alimenter tout cela, Microsoft n’a pas choisi les composants les plus haut de gamme. On note un processeur Snapdragon 855 annoncé en 2018 et équipant les appareils de 2019, 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Le Duo ne sera pas compatible 5G. On peut regretter de ne pas avoir de version avec un meilleur stockage.

La batterie est aussi une interrogation : Microsoft a annoncé une batterie de 3 577 mAh. C’est très peu, par rapport à ce que l’on trouve sur des appareils récents qui ont besoin de beaucoup de grosses batteries pour tenir la charge (le Galaxy Note 20 Ultra revendique une batterie de 4 500 mAh et n’aura qu’un écran à alimenter).

Quel est le prix du Surface Duo ?

Le prix était l’une des principales interrogations au sujet du Surface Duo. Mais contrairement à Samsung ou Huawei qui positionnent leurs appareils conceptuels autour de 2 000 €, Microsoft a choisi le prix d’un appareil haut de gamme classique : 1 399 $ pour la version 128 Go et 1 499 $ pour la version 256 Go. Les prix sont souvent équivalents en euro. Ils correspondent à la gamme de prix d’un iPhone 11 Pro.

Le Surface Duo est-il disponible en France ?

Malheureusement pour le reste du monde, le Surface Duo est une exclusivité américaine pour le moment. À Windows Central, Microsoft a confirmé que la disponibilité dans d’autres zones géographique sera « discutée plus tard ». On espère simplement que Microsoft ne répètera pas l’erreur du Surface Studio : quand il est sorti en France, bien après sa commercialisation américaine, l’entreprise n’a pas mis à jour ses caractéristiques, ce qui en faisait un produit cher et daté… pensé pour des utilisateurs professionnels.

Quelle est la date de sortie du Surface Duo ?

La date a été fixée au 10 septembre 2020. Les précommandes ont été lancées le 12 août 2020 aux États-Unis.

Le Surface Duo a-t-il un appareil photo ?

Alors que les concepts du Surface Duo ne montraient aucun capteur photo, Microsoft n’a pas commis cet impair sur la version commerciale. Le Surface Duo possède un capteur de 11 mpx ouvrant à f/2.0, qui permettra de filmer en 4K et en 1080p, avec une stabilisation électronique de l’image et un zoom x7. Il a été placé à l’intérieur du Surface Duo, ce qui signifie qu’il sera utilisable principalement pour de la visioconférence et des selfies. Il faudra replier entièrement le Duo à l’envers pour l’utiliser comme appareil photo classique.

Le Surface Duo fait-il tourner les applications Android ?

Oui, c’est le but, Microsoft ayant appris de l’échec Windows Phone. Tout le catalogue Android sera disponible. Le travail de l’entreprise, en partenariat rapproché avec Google, aura été de trouver une solution pour que les applications se lancent intelligemment.

En pratique, une application se lancera sur un écran et ne cherchera pas à s’étendre sur les deux. Si vous cliquez sur un lien sur l’application ouverte qui ouvre une autre app, cette deuxième app s’ouvrira sur l’autre écran. Microsoft tient à ce concept d’écran étendu : pour Panos Panay, un smartphone pliable n’a aucun intérêt s’il n’a pas le multitâche au cœur de l’expérience qu’il propose.

Microsoft proposera des expériences plus complètes sur ses applications avec des fonctions distinctes sur les deux écrans, ou un mode permettant d’avoir un clavier sur un écran et une app ouverte sur l’autre. Le constructeur espère que des développeurs choisiront d’adapter leur app à l’expérience Duo.

