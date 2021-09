Microsoft vient de présenter une nouvelle version de son smartphone à double écran : le Surface Duo 2. L’entreprise a corrigé les défauts de la première génération… sans réussir, pour autant, à faire de ce mobile un produit indispensable.

Lors de sa conférence de rentrée du 22 septembre 2021, Microsoft a présenté pléthore de produits dédiés à la « productivité mobile ». Au milieu des nombreux ordinateurs dévoilés par l’entreprise, on trouve aussi un produit plus atypique : le Surface Duo 2.

Sorti l’année dernière à la même époque, le Duo premier du nom était « une introduction à une nouvelle catégorie de produits » selon Microsoft. Son design atypique, avec deux écrans, et sa construction entièrement Made In Microsoft faisaient de ce smartphone Android un produit particulier. Malheureusement, une fiche technique dépassée et des choix techniques discutables ont fait de ce mobile un échec critique.

Microsoft corrige les erreurs du Surface Duo 1

Cela n’a visiblement pas découragé Microsoft : le constructeur vient de dévoiler une deuxième version de son téléphone à deux écrans. Ce modèle a le bon goût de corriger les défauts techniques du premier. Plutôt que de n’embarquer qu’un seul appareil photo, le Duo 2 en a trois (un ultra grand-angle, un grand angle et un standard). Il profite de la connectivité 5G qui manquait au premier. On retrouve aussi une puce Qualcomm de dernière génération (la Snapdragon 888 pour être précis) et deux écrans OLED de 5,8 pouces, avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. L’appareil peut se replier en deux (comme le premier). Il laisse apparaître, une fois refermé, un petit liseré capable d’afficher vos notifications.

Sur le papier, le smartphone de Microsoft semble taper juste. Le format pliable, la connectivité 5G et la compatibilité avec le Xbox Game Pass (qui permet de jouer en streaming) en font un smartphone qui coche toutes les cases du grand bingo des tendances mobiles 2021. Pourtant, il semble difficile de conseiller l’achat de ce smartphone, surtout lorsqu’on sait qu’il est vendu 1 599 euros.

Que vaut le Surface Duo 2 face à un Samsung Galaxy Fold 3 ?

L’image de marque de Microsoft sur le secteur du mobile n’est pas excellente. Windows Mobile n’a pas réussi à s’imposer face à iOS et Android, malgré le fait que Microsoft a lourdement investi dans la gamme des Lumia, il y a des années de ça. Le Surface Duo premier du nom n’a pas vraiment convaincu le grand public non plus, comme on l’a vu. Difficile de construire un attachement à la marque dans ces conditions, d’autant plus quand les concurrents s’appellent Apple et Samsung.

Le Surface Duo 2 n’a pas grand-chose à faire valoir face à un « véritable » smartphone pliable, comme le Galaxy Fold. Le multitâche permis par la présence de deux écrans peut, aujourd’hui, être émulé avec une relative efficacité, grâce aux progrès d’Android dans la gestion des smartphones pliables. Le Galaxy Fold 3 est autant pensé pour l’affichage tablette monotâche, que pour le multitâche en divisant l’écran. Les justifications de Microsoft, qui expliquait en 2019 que « les écrans pliables sont limités », ne tiennent plus vraiment la route, face aux améliorations logicielles récentes.

Pour le dire simplement, le Surface Duo 2 est un smartphone intriguant, mais qui n’offre pas de réelle justification à son format. Dommage. Le mobile sera disponible en France à partir du 21 octobre, pour 1 599 euros.

