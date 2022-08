Ces derniers jours, un bon plan circule sur le Surface Duo. Proposé à 619 euros, le « smartphone à deux écrans » de Microsoft n’a jamais été aussi abordable. Ne vous faites pas avoir, même à ce prix, c’est un très mauvais plan.

Sur les sites dédiés aux bons plans, comme Dealabs, nous avons vu passer le 2 août une affaire en apparence séduisante. Le Surface Duo, le drôle d’appareil à deux écrans de Microsoft (que l’entreprise refuse de qualifier de smartphone, même s’il s’agit d’un smartphone), est en promotion à -59 %. Son prix passe de 1 549 euros à 619 euros pour la version 128 Go, et de 1 649 euros à 659 euros pour la version 256 Go. Une ristourne rare pour un produit qui se veut haut de gamme, qui peut d’un seul coup devenir très attractif. Malheureusement, la réalité est tout autre. Pour deux raisons que nous allons vous expliquer, ce « bon plan » a tout d’une très mauvaise affaire.

Raison 1 : les prix barrés sont complètement faux

Avant de rentrer dans le fond, intéressons-nous aux prix mis en avant par Microsoft. Les Surface Duo de première génération ont effectivement été lancés début 2021 aux tarifs de 1 549 et 1 649 euros (ce qui était déjà trois fois trop cher à l’époque), mais ce ne sont plus du tout les prix pratiqués en 2022. D’abord parce que Microsoft avait baissé leurs prix aux États-Unis à 999 dollars avant leur arrivée en Europe (tout en conservant le prix de 1 549 euros chez nous…), ensuite parce que le Surface Duo a eu un successeur, le Surface Duo 2. Lancée à 1 599 euros en France, la seconde génération du double téléphone de Microsoft coûte aujourd’hui 1 029 euros en France (et moins de 1 000 dollars aux États-Unis, avec souvent des promotions).

Les prix barrés par Microsoft sont absolument faux, ce qui nous étonne pour une marque d’un tel calibre. D’autant plus que les prix originaux ont toujours été largement surévalués et que le produit, à son lancement comme aujourd’hui, est complètement obsolète.

Le Surface Duo est mignon, mais ne marche pas très bien. // Source : Microsoft

Raison 2 : le Surface Duo est un mauvais produit

Parce que non, le Surface Duo (tout comme son successeur) n’était pas réussi. Victime d’un nombre incalculable de bugs, cet appareil est sans doute l’un des plus gros accidents industriels de Microsoft, comme l’ont rapporté les médias Frandroid ou 01net, qui l’ont testé. Utiliser un Surface Duo n’était vraiment pas plaisant, il se passait des choses non sollicitées à l’écran, sans aucune logique. Malgré les mises à jour, Microsoft n’a jamais réussi à tout régler, d’autant plus que les bugs ne sont qu’une partie du problème. Le Surface Duo a d’ailleurs plusieurs mises à jour d’Android en retard.

Pour aller plus loin Surface Duo : la presse américaine étrille le nouveau smartphone de Microsoft

L’autre défaut du Surface Duo est son année de conception, 2019. Même s’il est sorti en 2021, l’appareil utilise des composants obsolètes, comme le processeur Snapdragon 855 (trois générations de retard). Il lui manque aussi de nombreuses fonctions essentielles, comme un appareil photo. Oui, vous avez bien lu, le premier Surface Duo se contentait d’un module dédié aux appels vidéo.

Celui qui n’était pas recommandable en 2019 l’est encore moins en 2022, même à 619 euros. La seule raison pour laquelle vous pourriez en vouloir un est pour l’aspect collectionneur, mais nous ne sommes pas sûrs que ce produit marquera vraiment les esprits. Bref, même si le prix vous tente, passez votre tour.

