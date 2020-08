Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, écouteurs Galaxy Buds, Galaxy Tab, Galaxy Watch... ce 5 août 2020, Samsung va présenter bien plus qu'un nouveau smartphone.

En 2020, Samsung est peut-être le seul constructeur à avoir tenu ses engagements du côté des sorties de smartphones, la pandémie liée au coronavirus n’ayant que marginalement chamboulé ses plans. Ainsi, la gamme S20 a été annoncée en février et commercialisée dans la foulée, aux côtés du Z Flip et la gamme Note 20 sera annoncée cette après-midi, aux côtés d’un nouveau Galaxy Fold.

Année après année, la conférence dédiée aux Galaxy Note tend à prendre plus d’importance que celle du flagship Galaxy S et cette année ne fera pas exception. On y attend beaucoup de produits et accessoires, mais surtout, une stratégie autour du Note 20 portée sur le jeux vidéo grâce à un partenariat avec Microsoft pour son service de streaming. Autrement dit, c’est, pour Samsung, la conférence la plus importante de l’année.

