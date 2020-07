Facebook a instauré une nouvelle couche de protection pour garantir la sécurité de vos conversations Messenger. Voici comment activer « App Lock », pour l'instant uniquement sur iPhone et iPad.

Il est désormais possible d’ajouter une protection supplémentaire à vos conversations Messenger, a annoncé Facebook dans un communiqué publié le 22 juillet 2020. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité appelée App Lock, qui ne fonctionne pour l’instant sur iPhone et iPad, mais sera étendue dans les prochains mois sur Android.

« App Lock vous permet d’ajouter une nouvelle couche de sécurité à vos messages privés et empêche d’autres personnes d’y avoir accès », énonce le communiqué. Il est certain que la majorité des propriétaires de smartphones ont déjà un code de sécurité pour déverrouiller leur appareil (si ce n’est pas le cas, nous vous conseillons vivement d’y remédier), mais cette option apporte une garantie en plus, continue Facebook : « Cette fonction optionnelle vous donne la certitude que si un membre de votre famille ou un ami emprunte votre téléphone, il ne pourra pas avoir accès à vos discussions. » Le message est clair.

Il est possible de configurer App Lock directement avec Face ID (votre visage) ou Touch ID (empreinte digitale), qui sont intégrés à votre iPad ou iPhone. Cette fonctionnalité existe déjà sur d’autres applications : au niveau des apps bancaires par exemple, vous pouvez remplacer le mot de passe par une connexion via Face ID afin d’éviter de devoir toujours taper des caractères spéciaux à la main.

L’activation d’App Lock sur Messenger est simple. Voici comment faire.

Voici comment verrouiller vos conversations Messenger

1. Rendez-vous d’abord dans votre app Messenger et accédez au menu en cliquant sur votre photo de profil, en haut à gauche.

2. Cliquez sur « Confidentialité ».

3. Rendez-vous sur Verrouillage d’apps (ou App Lock en anglais).

4. Vous n’avez plus qu’à activer le bouton « Exiger Face ID » (ou Touch ID).

Messenger donne la possibilité de choisir à partir de combien de temps il vous demandera de confirmer à nouveau votre identité : juste après avoir quitté l’app, après une minute, après 15 minutes ou après une heure.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo