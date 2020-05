Facebook lance Rooms dans Messenger, son service de visioconférence basé sur des salons pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes à la fois. L'option n'apparaît pas dès l'ouverture de l'application. Voici où l'activer.

Le coup d’envoi a été donné par Facebook le 14 mai. Rooms est désormais accessible à tout le monde, à condition d’utiliser la dernière version de Messenger. Il s’agit d’un service de visioconférence, annoncé fin avril par le réseau social pour refaire son retard sur Zoom, qui a explosé pendant le confinement. Avec Rooms, qui s’appelle Salons en français, il est possible d’accueillir jusqu’à 50 personnes à la fois.

Il s’avère toutefois que la nouvelle option n’est pas visible du premier coup d’œil, dans la mesure où il n’y a pas, selon nos constatations, de raccourci disponible dès l’ouverture de l’application : il faut donc passer quelques écrans pour mettre la main sur Rooms. Il est néanmoins possible que ce raccourci soit prochainement ajouté lors d’une mise à jour ultérieure de Messenger.

Comment activer Facebook Rooms

Pour vous aider à trouver la fonctionnalité, nous vous proposons donc un rapide guide de prise en main. Vous avez aussi un montage de trois captures d’écran afin de vous montrer visuellement le chemin jusqu’à Rooms.

Lancez Facebook Messenger sur votre smartphone ;

En bas de l’application, allez sur l’onglet « Contacts » ;

Sélectionnez ensuite « Actifs », cette fois en haut de l’écran ;

Rooms (Salons) s’affiche en premier. Cliquez dessus.

Autorisations pour le micro et la caméra

Rooms étant un service de visiophonie, il a bien sûr besoin d’un accès au micro et à la caméra du smartphone, si Messenger n’y a pas déjà accès. Si ce n’est pas le cas, l’application vous demandera votre accord. Une fois donné et pour des raisons de commodité, celui-ci ne sera plus systématiquement sollicité. Cependant, il reste possible de le révoquer dans les options du smartphone.

Partage d’un lien Facebook Rooms

Une fois le salon lancé, Facebook vous propose de définir son degré de confidentialité. De base, le site propose que tout le monde puisse avoir accès au salon s’il a le lien (qui s’écrit sous la forme : https://msngr.com/xxxxx, où xxxxx constitue une suite de chiffres et de lettres aléatoires (dont des minuscules et des majuscules). Il est possible de restreindre aux seuls membres de Facebook.

Fermeture d’un salon Facebook Rooms

Si personne n’a rejoint ou que la conversation est terminée, le créateur du salon a la possibilité de quitter l’espace de discussion. En sortant, le salon reste encore actif et une notification est envoyée au créateur si quelqu’un rejoint le canal — pratique si vous ouvrez le salon en avance et faites autre chose en attendant. Il est aussi possible fermer le salon. Avec cette option, tout le monde est éjecté et le lien devient inutilisable.

Crédit photo de la une : Facebook