Facebook est en train de déployer le mode sombre sur son application mobile pour Android et iOS. Il est très simple de vérifier si elle est disponible pour son compte et, le cas échéant, de l'activer.

Disponible depuis ce printemps sur le site web de Facebook, le mode sombre est en train d’être décliné pour les applications Android et iOS du réseau social. Plusieurs internautes ont signalé sur les réseaux sociaux la présence d’un nouveau paramètre dans les réglages du logiciel. Si vous voulez savoir si vous l’avez, et si vous voulez profiter du thème sombre, voici la marche à suivre.

Activer le mode sombre sur l’app Facebook

Lancez l’application sur votre smartphone ;

Rendez-vous dans le menu, en haut à droite (une icône affichant trois barres horizontales superposées) ;

Descendez jusqu’à la ligne « Paramètres et vie privée » ;

Cliquez sur la ligne adéquate, entre « Temps passé sur Facebook » et « Langue » ;

Choisissez ensuite l’option qui vous convient : activé, désactivé ou basé sur les réglages du système d’exploitation (si celui-ci dispose d’un mode sombre) ;

Dans la mesure où ce nouveau paramètre est en cours de déploiement, il est possible que vous n’y ayez pas accès actuellement, même si vous disposez de la version la plus à jour de l’application mobile. Ce devrait être une question de semaines avant que l’option soit active partout : les principales plateformes appartenant au réseau social (Instagram, Messenger et plus récemment WhatsApp) ont toutes fini par basculer.

Crédit photo de la une : NotFridayCraig