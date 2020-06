Pierre Bourgès - il y a 1 minute Tech

[Le Deal du Jour] Le MacBook Pro 13 pouces 2020 avec 4 ports Thunderbolt et 512 Go de stockage se négocie en ce moment à 1 849 euros grâce à un code promo via Acheter sur Google. Dans cette nouvelle version, le clavier papillon s'efface au profit du Magic Keyboard, plus robuste et durable.

Lancé en mai dernier, le MacBook Pro 13″ connait une version 2020 remise au goût du jour. Cette nouvelle mouture actualise la fiche technique du PC et abandonne son clavier papillon au profit d’un Magic Keyboard plus agréable et plus robuste.

Au lieu de 2 129 euros, le MacBook Pro 13 pouces avec 4 ports Thunderbolt et 512 Go de stockage est disponible à 1 849 euros sur Acheter sur Google grâce au code promo 5PROMOJUIN. Cela représente une économie de près de 300 euros sur le prix d’origine du laptop tout juste lancé. Attention, ce code est utilisable jusqu’au 30 juin.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les nouveautés de ce MacBook Pro 13″ ?

Le nouveau 13″ d’Apple arbore son nouveau Magic Keyboard avec une technologie ciseaux plus fiable et plus durable. Cette amélioration notable signe définitivement l’arrêt de l’utilisation du clavier papillon par la firme américaine qui avait connu de nombreux problèmes techniques.

Qu’en est-il de sa fiche technique ?

Là aussi, la fiche technique connait une belle mise à jour. Il est surtout bien plus puissant que la version de base à 1 499 euros. Équipé de 4 ports Thunderbolt, ce 13 pouces 2020 est propulsé par un SoC Intel Core i5 de dixième génération cadencé à 2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz). On retrouve également 16 Go de RAM et 512 Go de stockage via SSD.

Qu’est-ce qu’Acheter sur Google ?

C’est le store du moteur de recherche regroupant des milliers d’offres de revendeurs reconnus. Pour profiter du tarif le plus bas pour ce MacBook Pro, il faudra inscrire le code promo « 5PROMOJUIN » lors de votre commande. En passant par cette plateforme, il suffira de se connecter à un compte Google afin de valider la commande et sécuriser la transaction.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama