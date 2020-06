[Le Deal du Jour] Le HomePod, célèbre enceinte d'Apple avec fonctions connectée, est en ce moment en promotion sur Rakuten dans son coloris Gris sidéral. Il est vendu à 296 euros au lieu des 350 euros demandés lors de son lancement.

Le HomePod, lancé en 2018, est l’enceinte connectée d’Apple. Il profite d’une excellente qualité sonore, bien au-dessus de la concurrence, qui s’adaptera en temps réel en fonction de sa position dans la pièce. Il est évidemment équipé de Siri, l’assistant vocal de la marque.

Au lieu de 350 euros au lancement, le HomePod est actuellement disponible à 296 euros sur Rakuten. Cela représente une économie de près de 55 euros sur le prix d’origine de l’enceinte connectée d’Apple.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du HomePod ?

Contrairement à certaines autres enceintes connectées, le réel point fort de celle d’Apple est la qualité sonore. Elle est tout simplement excellente, notamment grâce à un ingénieux mélange de matériel haut de gamme et d’ingénierie logicielle de pointe. Au fur et à mesure de vos écoutes, le HomePod adaptera le son qu’il émet à 360 degrés en fonction de son environnement pour délivrer la meilleure qualité d’écoute possible. Et ça marche !

Qu’est-ce que Siri est capable de faire ?

Si la qualité sonore du cylindre d’Apple est bluffante, Siri l’est moins. Ce n’est pas par Sir que le HomePod se démarque de la concurrence. Il sera toutefois possible de lui demander des actions de base sans problème comme la gestion de votre domotique, les tâches du quotidien ou encore l’envoi de SMS et iMessages par exemple. Côté streaming, il sera évidemment possible de gérer les services Apple comme Apple Music ou Podcasts avec le HomePod. Nouveauté : avec l’arrivée d’iOS 14 en septembre, il sera (enfin) possible d’écouter des morceaux provenant d’un service tiers, comme Spotify par exemple.

Que savoir de plus ?

Le HomePod d’Apple est, tout comme l’écosystème entier, très simple d’utilisation. Il se synchronisera automatiquement avec votre iPhone pour récupérer les informations qui lui sont nécessaires comme l’accès au Wi-Fi ou à certains de vos identifiants par exemple. Une fois cette configuration de quelques minutes terminée, l’enceinte est directement utilisable et commencera à faire ses analyses pour s’adapter à son environnement.

