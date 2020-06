Dans le cadre d'iOS 14, les AirPods et AirPods Pro vont bénéficier d'une fonctionnalité qui optimisera la recharge pour lutter contre le vieillissement de la batterie.

En début de semaine, Apple a organisé sa conférence WWDC 2020, pendant laquelle la marque a annoncé les nouveautés à attendre d’iOS 14. Comme toujours, certains secrets se dévoilent après. Dans un article publié le 23 juin, 9to5Mac rapporte par exemple une future fonctionnalité qui sera intégrée aux AirPods et aux AirPods Pro : une recharge de la batterie optimisée.

Concrètement, les AirPods et AirPods Pro se rechargeront de manière plus intelligente : en fonction des habitudes d’usage, ils ne feront le plein que jusque 80 % et maintiendront ce niveau de charge longtemps pour éviter que la batterie ne soit à 100 % pendant une durée prolongée. Le but est de la soulager et d’éviter qu’elle ne se dégrade trop vite.

Les AirPods deviennent plus intelligents pour la batterie

« Recharge optimisée de la batterie activée : pour limiter le vieillissement de la batterie, les AirPods se basent sur vos habitudes de recharge quotidiennes pour mettre en attente la recharge au-delà de 80 % jusqu’à ce que vous deviez les utiliser », explique la notification qui apparaît dans iOS 14. Cette fonctionnalité existe déjà sur les iPhone et les MacBook. On se souvient qu’Apple a eu des problèmes liés à la batterie de ses smartphones par le passé.

« Bien qu’un entretien est semi-possible, la conception non modulaire et collante ainsi que l’absence de pièces de rechange rendent toute réparation aussi impraticable que coûteuse », indiquait le site iFixit dans son désassemblage des AirPods aboutissant à un score de réparabilité de 0 sur 10. Autrement dit, les AirPods sont impossibles à réparer et on ne peut pas remplacer la batterie. L’optimisation de la recharge ne peut être qu’une bonne nouvelle pour la durée de vie des écouteurs. D’autant qu’il s’agit d’une catégorie de produits que l’on utilise et recharge beaucoup.

Les AirPods vont également recevoir une fonctionnalité qui leur permettra de changer automatiquement d’appareils en fonction de celui en cours d’utilisation (exemple : écouter de la musique sur son MacBook puis recevoir un appel sur son iPhone). Enfin, les AirPods Pro bénéficieront d’une meilleure qualité d’écoute, avec une expérience audio 3D proche d’un cinéma.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama