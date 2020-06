Apple a ajouté de nouvelles options pour la configuration du MacBook Pro équipé d'un écran de 16 pouces et du Mac Pro.

Apple organisera bientôt sa conférence annuelle WWDC — uniquement en ligne en raison des conditions sanitaires actuelles. La multinationale n’attend cependant pas l’événement pour proposer de nouvelles options dans la configuration de ses ordinateurs les plus chers, à savoir le MacBook Pro équipé d’un écran de 16 pouces et le Mac Pro.

« Avec ces mises à jour, Apple continue de repousser les limites de ce qu’il est possible de faire en matière de productivité, permettant aux professionnels de faire un travail incroyable, que ce soit en vidéo, en VFX, en production musicale, en design 3D, en développement de logiciel ou en science », promet Apple. La cible est donc toute trouvée : ce sont les professionnels désirant plus de puissance qui sont concernés.

Nouvelle carte graphique pour le MacBook Pro 16 pouces

Concernant l’ordinateur portable le plus gros et puissant de la gamme, Apple met à jour la carte graphique. La firme de Cupertino offre notamment la possibilité de choisir le GPU AMD Radeon Pro 5600M équipé de 8 Go de mémoire (HBM2). Elle promet un gain de 75 % en performance par rapport au modèle Radeon Pro 5500M (qui n’est pas la moins chère des options). Avec ce composant, Apple s’adresse à celles et ceux qui conçoivent des rendus 3D complexes. Comptez 1 000 euros de plus à la facture finale pour en profiter.

De fait, le MacBook Pro 16 pouces le plus cher passe à 8 079 euros pour la configuration suivante :

Processeur Intel Core i9 8 cœurs de 9e génération à 2,4 GHz ;

64 Go de mémoire vive ;

AMD Radeon Pro 5600M (8 Go) ;

SSD de 8 To.

Du coté du Mac Pro, Apple commercialise des kits SSD pour offrir aux propriétaires la possibilité d’augmenter le stockage interne après l’acquisition. Ces kits à installer soi-même s’articulent autour de deux modules SSD. Quatre capacités sont proposées : 1 To, 2 To, 4 To et 8 To. De base, le Mac Pro permet déjà de grimper à 8 To (pour 3 250 euros).

Crédit photo de la une : Julien Cadot pour Numerama