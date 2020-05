Une première fuite sérieuse du Galaxy Note 20+ de Samsung montre un gros téléphone au design proche de son prédécesseur, avec la même taille d'écran que le S20 Ultra.

La pandémie de coronavirus freine peut-être les constructeurs, mais certainement pas les leakers. Dans un tweet publié le 24 mai, OnLeaks, le plus célèbre d’entre eux en matière de téléphonie, a diffusé des rendus du Samsung Galaxy Note 20+ — normalement attendu pour le mois d’août. Pour appuyer ses informations, il s’est associé à l’accessoiriste Pigtou.

Le lancement, il y a quelques semaines, du très gros Galaxy S20 Ultra n’empêchera pas Samsung de toujours miser sur ses phablettes. Le segment perd pourtant en pertinence avec l’avénement de smartphones dotés d’un écran toujours plus grand. D’ailleurs, le Note 20+ et le S20 Ultra devraient partager la même diagonale si l’on en croit cette fuite : 6,9 pouces — contre 6,8 pour le Note 10+.

Le Note 20+ serait un mix entre le Note 10+ et le S20 Ultra

Si ces indiscrétions crédibles s’avèrent vraies, cela veut dire qu’il ne sera plus nécessaire de se tourner vers les Galaxy Note pour avoir le plus gros écran chez Samsung en 2020. L’argument de la gamme serait donc toujours articulé autour du stylet, qui viendrait se ranger sur le côté gauche de la tranche inférieure. Il y a aussi ce design beaucoup plus rectangulaire, proche d’une tablette.

Du point de vue du look, le Note 20+ ressemblerait énormément au Note 10+, avec un écran qui occuperait une bonne partie de la façade et viendrait déborder légèrement sur les côtés. Il serait toujours percé au centre, une caractéristique reprise de son prédécesseur (et appliquée sur les S20).

And here comes your first look at the massive 6.9-inch #Samsung #GalaxyNote20Plus ! 360° video + gorgeous 4K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @Pigtou_ -> https://t.co/TRlN710tsG pic.twitter.com/MnWwf6LLLY — Steve H.McFly (@OnLeaks) May 24, 2020

En revanche, l’arrière du Note 20+ laisserait apparaître une protubérance inspirée du S20 Ultra (très épaisse, donc). Là où le triple capteur est beaucoup plus discret sur les Note 10, le dispositif photo évolué du Note 20+ serait pleinement assumé. En signe esthétique, on peut voir que les trois capteurs seraient entourés d’un anneau métallique. Intégrés dans un rectangle, ils formeraient une sorte de domino — un gros plus pour l’élégance.

Le Note 20+ proposera-t-il les mêmes performances que le S20 Ultra, doté d’un zoom numérique x100 ? Une indiscrétion signée Gizchina et datée du 24 avril suggérait la disparition du capteur ToF (pourtant très important pour le mode portrait).

Crédit photo de la une : Pigtou