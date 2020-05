Samsung n'en finit plus d'innover avec des concepts de téléviseurs audacieux. Après le modèle en forme de tableau et celui capable de pivoter, le constructeur lance une déclinaison adaptée à l'extérieur.

La saison des barbecues est déjà lancée pour certains chanceux, et Samsung a annoncé, dans un communiqué publié le 22 mai, le produit idéal pour accompagner les grillade : un téléviseur (vous n’y aviez pas pensé, n’est-ce pas ?). Baptisé The Terrace, il est conçu pour un usage extérieur grâce à sa résistance accrue et ses qualités d’affichage.

The Terrace appartient à la gamme Lifestyle, déjà composée de trois téléviseurs atypiques (The Frame, The Serif et The Sero). Samsung est un habitué des designs audacieux qui dépassent le cadre du produit tel qu’on a l’habitude de le connaître. The Terrace est d’abord commercialisé aux États-Unis et au Canada, mais d’autres marchés suivront. Comptez 5 000 dollars pour le modèle 65 pouces, sachant qu’il y a les diagonales 55 et 75 pouces.

4K, QLED, IP55, ultra lumineux…

Pour la base du The Terrace, Samsung fait confiance à la technologie d’affichage QLED avec un rétroéclairage par zones — réservée à ses produits plus haut de gamme. Il s’agit d’une dalle 4K, correspondant au standard actuel. Le pic lumineux est donné à 2 000 nits et, pour une fois, il y a un intérêt : une luminosité forte est indispensable pour y voir quelque chose en cas d’éclairage extérieur élevé (lire : en plein soleil). Il y a par ailleurs un filtre anti-reflet puissant, associé à une technologie qui adapte l’image en fonction des conditions, et des angles de vision larges. Le but est d’offrir une qualité appréciable, qu’importe le moment de la journée.

Pour pouvoir être installé dans son jardin ou sur sa terrasse, le téléviseur The Terrace doit être plus résistant que la moyenne. Pour rassurer sur ce critère, il se dote de la certification IP55. Elle lui permet de résister à l’eau (y compris la pluie) et à la poussière. Le dernier argument du produit tient dans le système d’exploitation qui l’anime, très agréable à utiliser, très polyvalent et rempli d’applications populaires (Disney+, Amazon Prime Video, Netflix…).

Pour accompagner The Terrace, Samsung propose aussi The Terrace Soundbar, une barre de son servant à améliorer le spectacle acoustique avec une technologie capable de réduire les distorsions. Elle peut s’avérer pertinente dans un environnement plus difficile à maîtriser qu’un salon.

Crédit photo de la une : Samsung