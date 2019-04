Samsung a dévoilé un nouveau téléviseur, qui a la particularité de pivoter pour se mettre en position verticale.

Samsung a trouvé une nouvelle cible rêvée : les millennials. Dans un communiqué publié le 29 avril 2019, le constructeur coréen a levé le voile sur un drôle de téléviseur. Baptisé The Sero, il a la capacité de pivoter pour se mettre en position verticale. À quoi cela peut bien servir ? À mieux afficher les contenus de son téléphone. Car, c’est bien connu, les millennials ne quittent jamais leur smartphone…

The Sero épouse un design optimisé pour s’associer au mieux à un téléphone, dont l’écran passe souvent d’horizontal à vertical. Pour communiquer, les deux appareils s’appuient sur la fonctionnalité mirroring (duplication d’écran) et la technologie NFC.

Lancement d’abord en Corée

Autrement, The Sero est une télé comme les autres. Positionnée à l’horizontal, elle proposera la même expérience que les autres produits du catalogue Samsung. On retrouve par exemple une puissance sonore de 60W (4.1) pour une écoute musicale de qualité ou encore l’assistant vocal Bixby. Équipé d’un pied, The Sero peut aussi s’adapter à l’ambiance de la pièce pour se fondre dans le décor quand il n’est pas utilisé. Le lancement est attendu pour le mois de mai en Corée du Sud. Comptez un peu moins de 1 500 euros pour un modèle 43 pouces (110 centimètres).

À l’arrivée, The Sero est la preuve supplémentaire que Samsung cherche à offrir des arguments atypiques à la catégorie téléviseur. Précédemment, il a lancé The Frame, une télé qui ressemble à un tableau, et The Serif, qui se distingue par son design en forme de i monté sur pieds. De son côté, LG va encore plus loin avec son téléviseur OLED enroulable.

Crédit photo de la une : Samsung Signaler une erreur dans le texte