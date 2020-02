1. Oui, si vous avez un smartphone Samsung, vous avez probablement reçu un 1 envoyé par l'application Traçage du mobile. Est-ce grave ?

1. Et c’est tout. C’est par cette petite notification que les possesseurs de smartphone Samsung, gamme Galaxy, ont été interpellés partout dans le monde. En tout et pour tout, la notification comporte un 1 dans l’espace dédié au titre, et un autre 1 dans l’espace dédié au texte. Aucune action possible, aucune précision, juste un 1. Les bugs sur les push de notification sont légion et ne devraient surprendre personne en 2020, mais dans cette affaire, un autre élément peut générer une certaine panique : l’application qui a envoyé la notification est celle qui permet aux possesseurs de smartphones Samsung de le géolocaliser à distance.

Pas de panique : il n’y a aucune raison de penser à l’heure où ces lignes sont écrites qu’il s’agit d’un détournement de la fonctionnalité à des fins malveillantes. Il semblerait plutôt que ce soit un bug du service de Samsung qui s’occupe d’envoyer des notifications. Frandroid, qui a reçu la notification sur plusieurs smartphones (S10, Z Flip, S7…), nous a montré son fonctionnement : elle ne fait… rien. Si ce n’est fermer la notification. La fonctionnalité Traçage du mobile était activée dans les paramètres.

Que fait Traçage du mobile ?

Dans l’attente d’une réponse de Samsung pour expliquer son déclenchement, il n’est pas possible de dire précisément ce qui a amené cette notification à être envoyée. Le problème, au fond, c’est qu’elle est liée à un service de géolocalisation censé être très contrôlé, car critique pour la vie privée des utilisatrices et des utilisateurs. Traçage du mobile de Samsung fonctionne comme Localiser sur iPhone : elle permet à quelqu’un qui aurait égaré son smartphone de le pister sur une carte.

Mais l’application n’a pas qu’un usage de géolocalisation. Comme l’indique Samsung, et comme le font les concurrents, elle agit en tant que boîte à outils pour sécuriser ou localiser un smartphone à distance, courte ou longue. Vous pouvez par exemple le faire sonner s’il s’est coincé entre les fauteuils du canapé, mais aussi verrouiller l’engin et faire une sauvegarde de vos données dans le service cloud de Samsung. Tout est géré depuis l’interface web du service, que l’on peut trouver à cette adresse.

Dès lors, dans la suite logicielle de Samsung, Traçage du mobile est bien une fonctionnalité importante, avec des implications liées à la sécurité suffisamment critiques pour inquiéter quand elle déraille. Ce qui, encore une fois, ne semble pas être le cas ce matin.

Traçage du Mobile : comment activer ou désactiver la géolocalisation

Comme sur iOS ou sur d’autres smartphones Android, nous ne pouvons que conseiller de garder cette application activée. Si vous perdez votre smartphone ou qu’on vous le vole, elle vous permet d’en garder le contrôle et d’effacer toute information qui pourrait être confidentielle. Elle nous a servi plus d’une fois pour éviter un moment de panique, en nous permettant de nous apercevoir que notre précieux smartphone n’avait pas disparu, mais était simplement resté chez un ami ou sur le siège d’un Uber.

Pour l’activer ou le désactiver, rien de plus simple :

Il faut d’abord aller dans les Réglages de votre smartphone Samsung

de votre smartphone Samsung Ensuite, allez dans Données biométriques et sécurité

Dans ce menu, vous pouvez activer Traçage du mobile ou le désactiver.

Vous pouvez cliquer sur la fonctionnalité pour personnaliser son fonctionnement : activer ou désactiver l’envoi automatique de la dernière position du smartphone ou encore, activer ou désactiver le déverrouillage de votre smartphone à distance (utile si vous oubliez votre code)

Vous aurez besoin d’un compte Samsung pour ces fonctionnalités, qui vous permettra de déverrouiller les informations chiffrées que Samsung stocke.