Gmail est un service de courrier électronique extrêmement répandu, y compris en France. Pourtant, il existe des webmails alternatifs, dont certains sont européens, qui n’ont pas à rougir. Envie de sauter le pas ? Voilà deux solutions à considérer.

C’est peu dire si les relations entre les deux rives de l’Atlantique se sont bien dégradées, avec la politique radicale de la nouvelle administration Trump. De quoi pousser les Européens et les Européennes à se demander s’ils ne feraient pas mieux de consommer européen, plutôt qu’américain. Une même réflexion peut se faire dans l’écosystème numérique.

Ainsi, il existe des alternatives très chouettes à Google Translate pour traduire du texte. Même chose du côté du courrier électronique. C’est vrai qu’il est difficile de quitter un webmail quand on s’en sert depuis très longtemps. Face à la perspective de tout devoir mettre à jour, et de prévenir tout le monde, cela peut vite sembler vertigineux.

Mais si vous désirez sauter le pas, voilà deux excellentes alternatives à Gmail.

Les alternatives européennes à Gmail

Proton Mail, des échanges sécurisés

Basée en Suisse, l’entreprise Proton développe de nombreuses solutions numériques pour concurrencer les géants du net. Vous y trouverez, entre autres, un service de stockage cloud (Proton Drive), un service de réseau privé virtuel (Proton VPN), un gestionnaire de mots de passe (Proton Pass) et un service de messagerie (Proton Mail).

Son client de messagerie, Proton Mail, offre une alternative particulièrement intéressante à Gmail. Il intègre toutes les fonctionnalités essentielles pour un service de messagerie moderne, tout en ajoutant une couche de sécurité renforcée. En effet, il bénéficie des lois strictes de confidentialité suisses, renforçant la protection des données des utilisateurs. En termes de fonctionnalités, vous profiterez d’un système de protection renforcé contre le phishing, d’un chiffrement de bout en bout de vos messages, de dossiers pour archiver et classer vos emails, d’une séparation des newsletters et notifications de réseaux sociaux et de la génération d’alias.

Il est par ailleurs possible de planifier en envoi différé de votre message et d’effectuer une réponse rapide, sans nécessiter l’ouverture du message. Proton Mail est disponible sur toutes les plateformes desktop (Windows, Mac et Linux), mobiles (Android et iOS) et en service en ligne.

Mailo, une messagerie complète et moderne

Hébergé en France, Mailo est une plateforme de communication éthique et respectueuse de la vie privée, qui offre toutes les fonctionnalités essentielles que l’on attend d’un client de messagerie moderne et complet. En plus d’un client de réception complet, vous disposez d’un agenda, d’un espace de stockage pour vos documents et photos, et d’outils d’organisation.

Disponible en service en ligne et en applications mobiles, Mailo respecte la réglementation européenne en matière de protection des données, c’est-à-dire un chiffrement de vos communications, l’interdiction de collecter des informations et statistiques sur l’utilisateur, aucun traçage publicitaire, etc.

Au niveau de la messagerie, on trouve quelques fonctionnalités intéressantes qui vous feront vite oublier Gmail, telles que les accusés de réception et de lecture, la synchronisation des contacts, les notifications push en temps réel, les alias, etc.

Petit plus de Mailo : le système de transfert de compte simplifié. Le service se charge de récupérer les messages, les contacts et les événements de votre ancienne boîte de messagerie et de mettre en place un système de transfert de courrier et d’envoi de votre nouvelle adresse mail à tous vos contacts.

