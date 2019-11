La plateforme de vidéo à la demande par abonnement connaît des bugs de jeudi 21 novembre 2019 : un message d'erreur s'affiche lorsque l'on essaie de visionner un contenu.

Netflix connaît une grosse panne ce 21 novembre 2019, a pu constater Numerama sur les versions mobile et ordinateur de la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). La plateforme l’a confirmé sur son compte Twitter officiel ainsi que sur le site officiel : « Nous éprouvons actuellement des problèmes de streaming sur tous les appareils », est-il écrit.

Il est parfaitement possible d’ouvrir l’application Netflix, mais un message d’erreur s’affiche lorsque l’on essaie de lire une vidéo.

Cette panne a été massivement signalée en France et en Europe, comme on peut le voir sur le site downdetector.fr, mais aussi dans certaines régions d’Asie comme à Tawaïn et à Singapour.

Le compte officiel global Netflix Helps, dédié aux problèmes rencontrés sur la plateforme par les abonnés, a également confirmé qu’il y avait un problème. « Nous travaillons pour résoudre le souci le plus rapidement possible », a-t-elle précisé.

Hey there, thanks so much for reaching out to us. We're working to resolve the issue as quickly as possible. You can keep up to date with the status of our service here 👉 https://t.co/8MV63jP8Ve

— Netflix CS (@Netflixhelps) November 21, 2019