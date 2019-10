Romain Ribout - il y a 37 minutes Tech

Au lieu de 179 euros sur l'Apple Store, les Apple AirPods 2 sont aujourd'hui disponibles à 159 euros sur Amazon. Une belle offre pour ce que nous considérons comme les meilleurs écouteurs sans fil du marché.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Depuis leur sortie en 2016, les AirPods sont une véritable référence sur le marché des écouteurs sans fil. Ils ont souvent été copiés, preuve à l’appui en constatant les nombreuses contrefaçons disponibles sur Internet, mais force est de constater qu’ils n’ont jamais été égalés.

En 2019, Apple a décidé de mettre jour sa solution sans fil et ils sont aujourd’hui en promotion sur Amazon. En effet, les Apple AirPods 2 sont vendus à 159 euros sur Amazon, soit une réduction de 20 euros sur le prix d’origine.

Ce modèle n’est pas livré avec le boîtier de charge sans fil. Le produit est vendu et expédié par Amazon. De plus, la livraison à domicile est gratuite.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les différences avec le premier modèle des AirPods ?

Les AirPods 2 représentent une évolution mineure du modèle de base. On retrouve d’ailleurs beaucoup de points communs entre les deux : le design résolument blanc avec de longues tiges, l’autonomie de 5 heures environ, la compatibilité avec le Bluetooth 5.0, etc. Cependant, une nouveauté vient faire la différence : le deuxième modèle des écouteurs sans fil de la firme de Cupertino peut entendre « Dis Siri » pour activer l’assistant sans passer par son iPhone.

Les Apple AirPods 2 sont-ils utilisables avec un smartphone Android ?

Oui, mais toutes les fonctionnalités ne sont malheureusement pas disponibles. Apple favorise en premier lieu son écosystème. Avec un iPhone, l’appairage se fait très rapidement, basculer entre divers appareils devient un jeu d’enfant et plusieurs features intéressantes rendent l’expérience bien plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette. Ceci étant dit, il est tout à fait possible de les utiliser avec un smartphone Android. Nos confrères de FrAndroid vous expliquent tout.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.