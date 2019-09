Dans une courte vidéo récapitulative de sa conférence du 10 septembre 2019, Apple a glissé un petit message pour ses fans les plus « hardcore ».

Il ne faut pas cligner des yeux trop rapidement : Apple a caché, dans sa dernière vidéo officielle mise en ligne sur YouTube le 10 septembre 2019, un message pour ses fans les plus observateurs.

Dans ce récap de deux minutes qui revient sur les événements du keynote de présentation des nouveaux produits de la marque, dont les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max et Apple Watch Series 5, certains ont repéré (notamment sur Reddit) qu’un carton bleu roi s’était glissé subrepticement entre deux plans.

« On vous aime » : le message d’Apple pour ses fans

Il apparaît 1 minutes 24 dans la vidéo, pendant que la marque vante les mérites de son tout dernier iPad 10,2 pouces abordable, qui serait « deux fois plus rapide que le PC le plus populaire du marché ». C’est juste après ces quelques mots que l’écran bleu « d’erreur » (plus précisément, une Error 09102019, qui n’est pas un vrai code mais une référence à la date du keynote d’Apple, le 10 septembre 2019) apparaît dans un flash.

Lorsque l’on arrête la vidéo au bon moment, on parvient à y lire : « Ce n’est qu’une idée. Mais est-ce qu’il ne serait pas sympa de cacher un petite message subliminal ici pour les fans hardcore d’Apple qui vont mettre ‘pause’ sur la vidéo. » S’en suit un court message codé en langage binaire, qui signifie : « Alors comme ça, vous avez pris le temps de traduire ça ? On vous aime. »

Et au cas où vous vous poseriez la question, Apple affirme que son nouvel iPad sera « deux fois plus rapide que le PC le plus populaire du marché » en se basant sur « les ventes aux États-Unis des PC portables Windows pour la première moitié de 2019 » — la firme ne cite toutefois pas de marque concurrente.