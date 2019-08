Apple pourrait lancer des versions en céramique et en titane de sa célèbre montre.

Comme à chaque rentrée, Apple va organiser un keynote pour annoncer ses nouveaux smartphones. Mais nul doute que la firme de Cupertino aura quelques minutes à accorder à sa gamme Apple Watch, la montre étant particulièrement populaire chez les utilisateurs et reine de son marché. En 2018, la Series 4 avait introduit un premier changement de design qui la rendait plus élégante et plus fine. Que peut-on espérer de ce côté pour 2019 ? Visiblement, des matériaux plus luxueux.

C’est une nouvelle fois la bêta de iOS 13 qui est à l’origine de l’indiscrétion. Le 17 août 2019, iHelpBR a déniché des images, correspondant à la configuration de la montre, qui mentionne l’arrivée d’une Apple Watch en céramique et d’une autre en titane. Lesdites images évoquent la taille 44 mm mais iHelp BR précise que la déclinaison 40 mm est également concernée.

L’Apple Watch toujours plus luxueuse

Par le passé, Apple a déjà proposé des Apple Watch en céramique avec la Series 2 et la Series 3. Étonnamment, cette finition a été oubliée pour la Series 4, commercialisée en aluminium et en acier. Le matériau titane, quant à lui, serait une grande première pour la gamme. Mais pas pour Apple, dont la carte de crédit est déjà en titane.

Il reste maintenant à voir comment la multinationale va faire évoluer l’Apple Watch. Va-t-elle continuer avec la Series 4 et simplement ajouter de nouvelles versions plus luxueuses ? Ou Apple compte-t-il officialiser la Series 5, qui aurait également droit à un léger gain de performance ? En tout cas, on peut s’assurer d’une chose : le boîtier introduit avec la Series 4 et équipé d’un écran plus grand restera inchangé pour les mois à venir. De nouveaux bracelets feront immanquablement leur apparition, comme à chaque conférence.

La conférence Apple pourrait avoir lieu le 10 septembre prochain, toujours selon des rumeurs tirées de la bêta d’iOS 13.

