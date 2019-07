Apple a mis à jour les systèmes d'exploitation liés aux iPhone et aux Apple Watch. La montre connectée récupère notamment sa fonctionnalité talkie-walkie.

En attendant l’arrivée de l’automne et des mises à jour majeures que sont iOS 13 et WatchOS 6, Apple continue d’améliorer petit à petit ses systèmes d’exploitation. Le 22 juillet, la société a diffusé la version 5.3 de WatchOS et la version 12.4 d’IOS. Si la mise à jour de la montre connectée concerne surtout les utilisateurs canadiens et singapouriens, avec l’apparition de l’électrocardiogramme sur leurs appareils, elle marque aussi le retour de la fonctionnalité talkie-walkie pour tous.

Apparu avec WatchOS 5, le talkie-walkie était une des grosses nouveautés apportées par cette version du système d’exploitation. Comme son nom l’indique, cette application permet à deux propriétaires d’Apple Watch de communiquer directement via leurs montres plutôt que d’utiliser leurs smartphones. Une évolution importante, mais avortée à cause d’un bug découvert le 11 juillet. Il permettait d’écouter, avec l’iPhone d’un autre utilisateur, les conversations transmises par le talkie-walkie. La firme ne s’était pas étendue sur les origines de cette faille et avait désactivé l’application en attendant de résoudre le problème.

Une migration améliorée pour l’iPhone

Le correctif de sécurité du talkie-walkie n’est pas la seule nouveauté apportée par Apple, en tout cas en ce qui concerne les iPhone. Avec iOS 12.4, la firme promet de rendre la migration d’un smartphone bien plus simple. Selon le communiqué, « la mise à jour introduit la possibilité de transférer des données sans fil et, ainsi, de migrer directement d’un ancien iPhone vers un nouveau lors de la configuration. » Le transfert de données sans fil existait déjà auparavant, mais demandait une sauvegarde dans le cloud pour fonctionner, ce qui n’est pas le cas ici. Il est par contre toujours nécessaire de re-télécharger ses applications pour pouvoir les utiliser sur le nouveau smartphone.