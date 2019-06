Apple a profité de la conférence WWDC 2019 pour présenter watchOS 6, la nouvelle version de son système d'exploitation pour sa montre connectée Apple Watch.

L’Apple Watch va avoir droit à une mise à jour logicielle. Lors de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, la WWDC, à laquelle Numerama a pu assister, Apple a dévoilé watchOS 6, la nouvelle version de son OS dédié à sa montre connectée. Au menu, pas de changement au cœur du sytème, mais une série de petites améliorations et nouveautés pour rendre le système plus convivial.

Nouveaux cadrans

Première annonce faite par la firme de Cupertino, l’arrivée de nouveaux fonds d’écran pour la montre. Plusieurs nouveaux designs pour l’affichage de l’heure sont proposés, du style très épuré avec les aiguilles uniquement à celui beaucoup plus étoffé qui permet même de suivre la course du Soleil en fonction de l’heure de la journée. Ces visuels s’ajoutent à ceux déjà fournis par Apple.

Applications + App Store dédié

L’offre logicielle s’étoffe également sur watchOS, avec l’arrivée de nouvelles applications comme la calculatrice, un dictaphone permettant d’enregistrer des mémos vocaux et un service de livre audio. Un App Store dédié arrive également sur watchOS, ce qui permet à l’Apple Watch de s’émanciper de l’iPhone. Celui-ci n’a plus besoin d’être l’intermédiaire, tout se fait directement via la montre.

Exercices et volume sonore

watchOS 6 amène avec lui des modifications sur la manière de faire des exercices et de suivre vos progrès. Le service « Tendances d’activité » (Activiy Trends) permet de faire un suivi de vos efforts. L’OS livre aussi un détecteur de niveau sonore, « Noise App » qui peut non seulement adapter le volume de l’écoute en fonction de l’environnement et de l’activité, mais aussi peut vous alerter si les décibels sont trop élevés.

Le tout, sans enregistrer la moindre donnée audio vous concernant.

Cycles menstruels

Autre nouveauté pour les personnes réglées : watchOS 6 permet de suivre son cycle menstruel. Tout le suivi sera disponible nativement sur watchOS et iOS. Il est à noter qu’un onglet « Santé reproductive » existait déjà dans l’application Santé, mais le service était limité. En plus des solutions actuelles de « menstrutech », on pourra donc compter sur Apple pour proposer sa solution native, avec aucun partage des données à des tiers.

Nouveaux bracelets

L’annonce de watchOS 6 s’accompagne de l’élargissement de l’offre en matière de bracelets, avec des modèles au coloris uniforme et flashy (rose, orange, jaune..) ou plus varié, comme celui reprenant les couleurs de l’arc-en-ciel. Plusieurs fonds d’écran pour l’Apple Watch reprenant les styles des bracelets sont également disponibles, de façon à accorder l’ensemble.

La sortie de watchOS 6 pour le grand public est attendue cet automne.

Crédit photo de la une : Apple Signaler une erreur dans le texte