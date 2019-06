Apple a déposé un brevet qui pourrait aboutir à un bracelet d'Apple Watch équipé d'une caméra.

Apple ne cesse de réfléchir à toujours plus d’innovations pour son Apple Watch, alors même que l’on pensait que le produit avait atteint ses limites technologiques avec la dernière génération. Dans un brevet repéré le 25 juin 2019 par AppleInsider, on découvre que la firme de Cupertino songe par exemple à intégrer une caméra dans le bracelet de sa montre.

Aujourd’hui, les fonctionnalités photographiques de l’Apple Watch se limitent à deux choses : la possibilité de prendre un cliché avec son iPhone à distance (la montre sert à déclencher) et l’accès à sa bibliothèque de photos. La smartwatch la plus vendue au monde ne dispose d’aucun capteur lui permettant d’immortaliser elle-même des moments.

Un changement d’ergonomie de la montre

À quoi pourrait bien servir une caméra sur l’Apple Watch ? Outre l’opportunité de prendre rapidement une photo, elle peut s’avérer particulièrement utile pour passer un appel FaceTime depuis son poignet. À terme, Apple pourrait même envisager l’intégration d’un déverrouillage par reconnaissance faciale — plutôt que via un code à taper sur l’écran.

Pour l’intégration de la caméra dans le bracelet, Apple envisage plusieurs pistes. La majorité d’entre elles converge vers un positionnement au bout du bracelet avec une orientation vers l’extérieur. La multinationale voudrait quelque chose de flexible pour ne limiter aucune option, au point d’envisager un accessoire avec un capteur de chaque côté. On se dit quand même qu’un tel dispositif implique une ergonomie parfois discutable, surtout si on veut prendre la plus belle photo possible.

Gardons bien à l’esprit que le dépôt de brevets est monnaie courante pour des entreprises comme Apple. Comprendre : ils ne se transforment pas toujours en produits commercialisables.

