Un jeune streamer sur Fortnite est au cœur d'une polémique : alors qu'il est présenté comme ayant au moins 13 ans, le joueur serait en fait plus jeune. En attendant, sa chaîne Twitch a été fermée.

C’est enfoncer une porte ouverte que de dire que Fortnite est un jeu populaire, en particulier chez les jeunes. Et s’il est recommandé de ne pas laisser jouer les enfants de moins de 12 ans au jeu vidéo, parce qu’il y a un peu de violence, cela n’empêche pas du tout des gamers bien en-dessous de ce seuil se lancer dans des parties endiablées.

Il en va autrement lorsqu’il s’agit de participer à des compétitions officielles sur Fortnite ou de diffuser ses parties sur des plateformes en ligne, comme Twitch. Là, il faut se conformer à des règles, qu’elles soient édictées par les organisateurs des tournois ou par les sociétés qui opèrent ces services de streaming. La violation des consignes peut alors entraîner une exclusion du contrevenant.

Quel âge a H1ghSky1 ?

C’est ce qui s’est passé pour un certain Patrick, dit H1ghSky1. Lors d’un règlement de compte judiciaire entre le joueur professionnel Tfue et FaZe Clan, une structure qui chapeaute plusieurs équipes de sport électronique (Call of Duty, FIFA, CS:GO, PUBG, Rainbow Six), il est apparu dans les documents produits par le plaignant l’accusation selon laquelle FaZe Clan a signé un joueur… âgé de 11 ans.

C’est là que la polémique dans la polémique est née.

FaZe Clan a affirmé, lorsqu’il a recruté H1ghSky1 en mars 2019, que son poulain était alors âgé de 13 ans. Sauf que cela contredit les différents indices (par exemple, dans une vidéo publiée le 6 juin 2018, il est présenté comme un enfant de 10 ans) tendant à affirmer le contraire, que Polygon a résumé. tend à soutenir le contraire : H1ghSky1 serait en fait plus jeune que ce qui est dit de lui.

Faute, pour l’instant de réaction officielle de H1ghSky1 (ou de ses parents) ou de FaZe Clan, le fin mot de l’histoire attendra. En attendant, des mesures d’ordre conservatoire ont été prises. La chaîne Twitch du jeune prodige a été suspendue — sans doute pourra-t-elle être rétablie s’il est apporté la preuve que le jeune garçon a bien au moins 13 ans, qui est le seuil imposé par Twitch pour avoir une chaîne.

Âge minimal exigé : 13 ans

« Les Services Twitch ne sont pas disponibles aux personnes de moins de 13 ans. Si vous avez entre 13 et 18 ans (ou entre 13 ans et l’âge de la majorité légale dans votre juridiction de résidence), vous ne pouvez utiliser les services de Twitch que sous la supervision d’un parent ou tuteur légal qui accepte d’être lié par ces conditions d’utilisation », peut-on lire dans les termes du service.

Cette limite d’âge n’est pas tout à fait arbitraire. Outre-Atlantique, une loi — la Children’s Online Privacy Protection Act (ou COPPA) — restreint par exemple la collecte, le traitement et le stockage des données fournies par l’enfant quand celui-ci a moins de 13 ans. De fait, des consignes spécifiques doivent être respectées. Par commodité, les plateformes préfèrent empêcher l’inscription des enfants sous cet âge.

« Pour être éligible à participer à un match, le joueur doit être âgé d’au moins 13 ans »

Se posera aussi la question de sa présence dans certains tournois officiels, qui imposent eux aussi un âge minimal de 13 ans. « Pour être éligible à participer à un match […], le joueur doit être âgé d’au moins 13 ans. Les mineurs doivent avoir la permission d’un parent ou d’un tuteur légal afin de participer ». La responsabilité des parents de H1ghSky1 sera aussi en question.

Comme le pointe Kotaku, H1ghSky1 a déjà réussi à gagner quelques gains en tournoi (ils sont estimés à 5 550 dollars, sur 5 tournois). Il n’est pas impossible que ses victoires soient annulées et qu’il soit contraint de rendre les sommes qu’il a récoltées. Ses participations à de futurs tournois pourraient aussi être remises en cause, même lorsqu’il atteindra l’âge adéquat pour concourir.