L'Apple TV misera sur les fonctionnalités avec sa prochaine mise à jour tvOS 13.

Exception faite du HDR10+, il ne manque rien — techniquement — à l’Apple TV 4K. Pour la future mise à jour, présentée dans le cadre de la WWDC 2019 le lundi 3 juin, Apple misera sur les fonctionnalités et le divertissement. Attendu pour la rentrée 2019, tvOS 13 apportera d’abord une refonte de l’interface, plus claire et mettant mieux en avant les contenus (avec des vidéos en toile de fond comme sur Netflix).

La nouveauté la plus importante sera sans aucun doute l’arrivée du multicomptes, qui permettra de bénéficier d’une expérience plus personnalisée. On pense notamment aux recommandations, plus en phase avec les goûts de chacun des membres d’une même famille. Là encore, on retrouve Netflix et sa gestion des profils. Tim Cook a précisé qu’on pourra passer rapidement d’un utilisateur à l’autre, via le centre de contrôle.

Compatibilité avec les manettes Xbox One et PS4

Apple veut aussi que les abonnés Apple Music utilisent leur Apple TV 4K pour écouter leurs morceaux favoris. Mieux, la firme de Cupertino espère les encourager à organiser des soirées karaoké avec la diffusion des paroles sur la télévision. « La meilleure expérience musicale à la télévision » dixit Tim Cook. Depuis l’émission La Fureur.

Pour accompagner la plateforme Apple Arcade (bibliothèque de jeux vidéo accessible par abonnement), tvOS 13 ajoutera la compatibilité avec les manettes Xbox One et PlayStation 4. C’est la preuve que l’Apple TV 4K deviendra une vraie console de jeux une fois que le service gaming sera lancé.

Plus anecdotique, Apple va intégrer des écrans de veille tirés de vidéos capturées sous l’eau en collaboration avec la BBC (en 4K et en HDR). Cela nous changera de l’espace.

