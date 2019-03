Apple a daté son événement WWDC19, centré sur les développeurs. On y découvrira iOS 13.

Sortez votre calendrier. Dans un communiqué publié le 14 mars 2019 sur son site officiel, Apple a donné la date de son WWDC 2019, événement annuel centré sur les développeurs. Il aura lieu du 3 au 7 juin prochains à San José et démarrera par un keynote centré sur les nouveautés logicielles de la firme de Cupertino.

Pour les propriétaires d’un iPad et/ou d’un iPhone, le WWDC19 sera surtout l’occasion d’en apprendre plus sur iOS 13, système d’exploitation dont on attend beaucoup après un iOS 12 qui n’avait rien révolutionné. Apple aura aussi des choses à dire sur macOS (MacBook), tvOS (Apple TV) et watchOS (Apple Watch).

Avec ou sans hardware ?

Comme à chaque édition, le menu software s’annonce copieux. Mais on se demande si Apple aura quelques produits à présenter. En 2017, il s’était montré plutôt généreux en la matière en dévoilant le HomePod, l’iPad Pro 10,5 pouces ou encore l’iMac Pro. L’an dernier, en revanche, il n’y avait rien eu.

La multinationale ayant déjà prévu une conférence à la fin du mois de mars (centrée sur la plateforme de streaming vidéo qui fera concurrence à Netflix), on peut penser que la WWDC19 se concentrera uniquement sur iOS et consorts. Mais nous ne sommes jamais à l’abri de quelques surprises avec Apple, qui rappelle dans son communiqué que « plus de 1,4 milliard d’appareils sont équipés des systèmes d’exploitation iOS, macOS, watchOS et tvOS ». Soit autant de personnes intéressées par les nouveautés prévues dans les mois à venir.