Instagram ne facilite pas la vie des internautes qui veulent télécharger des photos sur leur PC. Le site DownloadGram est là pour vous aider.

Instagram n’est pas un réseau social qui facilite franchement le téléchargement des photos ou des vidéos que les internautes publient. Sur le site desktop, la possibilité d’enregistrer n’est pas proposée. L’application mobile n’est pas davantage conviviale. Aucune option ne permet de récupérer simplement un média.

Pourtant, le site et l’application regorgent d’options. On peut partager le lien de la page du média sur les réseaux sociaux ou par mail. On peut intégrer la publication sur une page web, copier l’adresse de la page ou encore conserver le contenu dans des favoris. On peut marquer son appréciation par un « like » ou laisser un commentaire.

Télécharger une photo Instagram

Bref, ce n’est pas comme si Instagram ne savait pas développer une telle fonction. Vu l’éventail des possibilités qu’offre la plateforme, et les moyens dont elle dispose, il est évident que c’est un design qui a été pensé et voulu. Heureusement, le site DownloadGram vient combler cette insuffisance en vous proposant un moyen de conserver sur votre PC n’importe quel fichier.

Son fonctionnement est d’une simplicité enfantine : placez le lien du média qui vous plaît dans le champ prévu à cet effet puis cliquez sur le bouton vert « Download image ». C’est tout. Une fenêtre surgissante apparaîtra alors avec le fichier réclamé et vous n’aurez plus qu’à confirmer l’enregistrement. Répétez la manœuvre autant de fois que vous le voulez, selon ce que vous voulez garder.

Avant, c’était le système D

DownloadGram automatise en fait toute la récupération « à la main » qu’il faut sinon suivre pour télécharger une photo. Sur Firefox, l’une d’elles consiste à demander l’affichage des « informations sur la page » en faisant un clic droit sur la page contenant la photo désirée. Ensuite, dans la nouvelle fenêtre, il faut se rendre dans l’onglet « Médias » et trouver dans le premier espace l’adresse exacte du cliché.

L’autre solution consiste à afficher les outils de développement fournis avec le navigateur (qui sont accessibles avec la touche F12 du clavier) et d’utiliser l’inspecteur d’élément sur la photo qui vous intéresse. Une fois que c’est fait, vous aurez un extrait de code source de la page et il vous faudra éventuellement déplier certaines balises pour afficher le Graal : le lien se cache dans une balise HTML DIV.

Deux méthodes qu’une personne un peu futée en informatique est susceptible de connaître et de mettre en œuvre, mais qui sont par contre méconnues de l’internaute lambda.

Ci-dessous, les explications en images :