D'après plusieurs sources, Apple a changé sa politique concernant la réparation des iPhone. Si votre smartphone contient une batterie non officielle, il sera quand même pris en charge.

Apple commencerait-il à être un peu plus permissif concernant la réparation de ses smartphones ? Selon le site iGeneration, les réparateurs des Apple Store seraient autorisés, depuis le 28 février, à prendre en charge les iPhone dont la batterie n’est pas officielle. Cette information a été reprise par MacRumors, qui affirme avoir « obtenu un document interne de Apple via trois sources fiables » qui confirmerait le changement de politique. Ces batteries non officielles sont principalement installées par des services après-vente non agréés.

Jusqu’ici, Apple avait toujours été très clair : la présence d’une batterie non officielle était une raison suffisante pour refuser la réparation d’un iPhone. Même si le problème n’avait rien à voir avec la présence de l’objet (comme un haut-parleur cassé), vous vous retrouviez avec un smartphone dans l’état où vous l’aviez laissé au technicien. Si les changements se confirment, même si la batterie est défectueuse et non officielle, elle sera remplacée par une autre issue de chez Apple.

Une bonne nouvelle ? Pas sûr. Si d’apparence, elle laisse plus de flexibilité au client quant à son choix côté réparation, elle pourrait inciter à aller chez des revendeurs bradant les prix pour un service de piètre qualité, mettant en danger le possesseur de l’iPhone… et les équipes techniques. Le syndicat CFDT d’Apple Retail France n’est par exemple pas satisfait de cette nouvelle politique qui expose les techniciens Apple à des risques accrus, si une batterie de mauvaise qualité doit faire l’objet d’un changement. Comme on le sait, le lithium n’est pas à prendre à la légère.

La direction oublie trop souvent qu’en matière de sécurité, il faut passer par les instances Françaises quand on met en place des nouvelles procédures. #explosionbatterieslithium — cfdt Pomme R (@CFDTPOMMER) March 3, 2019

Pour les clients, ce ne sera pas non plus le même traitement des pannes, d’après un technicien interrogé par iGen, qui affirme qu’un iPhone dont la batterie non officielle ne peut pas être changé ne sera pas remplacé par un iPhone neuf.

Notre conseil reste le même : un service chez un réparateur agréé ou en Apple Store sera toujours préférable à une autre option.