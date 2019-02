Pour ses fidèles clients, Orange a rendu pérenne une offre provisoire, offrant 20 Go de données en plus sur ses forfaits Openj.

C’est ironique, mais les forfaits Open d’Orange sont probablement les moins ouverts. Au contraire, à l’inverse des forfaits Sosh, ce sont ceux qui vous enferment chez l’opérateur : ce sont des offres avec engagement et la nécessité d’avoir plusieurs abonnements au même endroit (Internet, TV, téléphonie fixe et mobile).

Mais ce sont les clients Open de l’opérateur qui seront ravis d’apprendre aujourd’hui qu’Orange transforme une offre spéciale de 20 Go en plus sur les forfaits 40 Go (devenus 50 Go aujourd’hui) en offre permanente. Désormais, tous les clients de ces forfaits auront donc 60 Go de data 4G à utiliser chaque mois, comme le notent nos confrères de FrAndroid. Le tout, sans réengagement.

Au moins chez @Orange_France avoir + d’internet c’est pas 3 euros de plus comme chez certains 😦 pic.twitter.com/8Ilah0X4KC — Fab (@Fabian040299) February 7, 2019

Avec cela, les clients les plus fidèles de l’opérateur obtiennent donc un des meilleurs forfaits du marché, sans débourser un centime de plus. On se rappelle que SFR avait tenté un cadeau similaire il y a quelques semaines, en offrant un bonus… contre de l’argent. Bouygues et Free ont été aussi rapidement ajoutés aux remarques de l’UFC Que-Choisir transmises aux consommateurs. En cause : une augmentation légale du prix des forfaits.

Aujourd’hui, il est peut-être plus judicieux d’utiliser un forfait sans engagement et de profiter des promotions nombreuses sur ces forfaits, quitte à en changer tous les ans. Mais grâce à la portabilité du numéro, l’opération n’est souvent pas ennuyeuse.