De nouvelles indiscrétions sur des AirPods 2 suggèrent une paire d'écouteurs qui pourrait être proposée en noir.

Mise à jour du 13 février

Le leaker français connu sous le pseudo OnLeaks en a remis une couche sur les rumeurs liées aux AirPods, à la faveur d’un tweet publié le 12 février 2019. Selon une source « apparemment fiable », le boîtier compatible avec la recharge sans-fil serait bientôt lancé (et livré avec les AirPods actuels). En revanche, il faudra visiblement patienter jusque la fin d’année pour les AirPods 2. Il appuie par ailleurs la possibilité d’une nouvelle couleur.

Some #AirPods2 details I got from a new and yet unconfirmed but seemingly reliable source. Thus, I can't vouch these at 100 %…

– New wireless charging #AirPods Case to be launched soon BUT shipped with current AirPods

– Brand new AirPods + new color(s) likely unveiled this fall pic.twitter.com/eNYom3Xys6

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 12, 2019