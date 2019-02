En plus du Galaxy S10, Samsung aurait une montre Galaxy Sport dans sa hotte.

Le 20 février prochain, Samsung tiendra une conférence Unpacked pour lever le voile sur son Galaxy S10. Le téléphone haut de gamme ne devrait pas être le seul produit à être présenté. Et, par exemple, la firme coréenne pourrait annoncer une nouvelle smartwatch. Selon les informations publiées par 91mobiles le 4 février 2019, ce serait la Galaxy Sport.

Nos confrères ont même obtenu un rendu de la montre, qui serait ainsi la deuxième à intégrer la famille Galaxy — après la Galaxy Watch. L’objet se range derrière un design plus épuré, matérialisé par un écran sans bord.

Finie la bague rotative ?

Cette supposée Galaxy Sport semble abandonner la bague rotative, reprise des montres classiques et qui permet notamment de naviguer dans les applications. Là, Samsung opterait pour une ergonomie plus proche d’une Apple Watch, mais en format arrondi. Pour l’utiliser, il faudrait dès lors passer par l’écran tactile et les deux boutons circulaires situés sur la droite. L’un d’entre eux devrait être une molette, façon Digital Crown de chez Apple.

Du côté des technologies intégrées, on peut miser sur toute une ribambelle de capteurs chargés de mesurer le rythme cardiaque, le sommeil, le nombre de pas ou encore les activités que l’on entreprend. Sans oublier les fonctionnalités GPS, la résistance accrue à l’eau et à la poussière, la compatibilité avec les paiements NFC, l’intégration de l’assistant Bixby et les usages liés aux pratiques d’un sport.