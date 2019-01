Le bug de l'application Facetime révélé le 29 janvier avait été découvert une semaine avant par un joueur de 14 ans.

Le bug permettant de d’espionner ses contacts avec Facetime aurait pu être réglé avant de provoquer le buzz sur internet le 29 janvier dernier. Grant Thompson, un adolescent de 14 ans, avait déniché le bug une semaine avant sa révélation, et avait même tenté de prévenir Apple, en vain.

One of many emails sent to Apple 1 week ago attempting to report the Group FaceTime bug. @cnbc @cnn @foxnews @9to5mac pic.twitter.com/l9IFMZmKh6

Selon le Wall Street Journal, c’est en préparant un appel avec la fonction FaceTime de Groupe pour jouer à Fortnite avec des amis que le garçon s’est rendu compte qu’il pouvait les entendre sans qu’ils le remarquent. Il essaye alors, avec l’aide de sa mère, de contacter Apple via Twitter et Facebook, par téléphone et même par fax avant d’entrer en contact avec l’équipe de sécurité de la société par mail. Le problème n’avait visiblement pas été pris en considération, puisque qu’il faudra attendre le 29 janvier pour que la fonctionnalité Facetime de groupe soit désactivée.

Les avertissements de Grant Thompson n’ont donc été pris en compte qu’après la large diffusion de problème par les médias et les réseaux sociaux. Alors qu’Apple met en avant sa volonté de protéger les données personnelles des internautes, ne pas prendre au sérieux un tel bug montre la difficulté qu’ont les utilisateurs à être pris au sérieux. Plusieurs voix se sont élevées concernant le manque d’écoute de la marque, notamment celle de la mère du jeune garçon : « Il a essayé de bien faire en prévenant Apple discrètement. Je suppose que je crierais plus fort la prochaine fois. »

How is it possible that @AppleSupport didn’t respond to you and only the fact that the biggest media described the issue made them react ? ? Does anyone listen to the customers there ? @tim_cook

— Piotr (@P_Szg) January 29, 2019