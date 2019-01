Xiaomi prépare bien un smartphone. Celui ne se plierait pas une fois, mais deux.

Xiaomi travaille bel et bien sur un smartphone géant qui se plierait en deux endroits, a confirmé l’entreprise dans un court teaser ce 22 janvier 2019. On y voit le cofondateur Lin Bin manier l’appareil, à la frontière entre le smartphone et la tablette.

Il regarde d’abord quelques secondes d’une vidéo en grand format vertical, puis retourne la tablette à l’horizontale et plie les deux bords. Après une petite seconde d’adaptation, la vidéo se cale au format du nouvel écran, plus petit. On ne voit toutefois pas le dos du produit.

Une mystérieuse vidéo avait déjà surgi il y a quelques semaines, montrant l’engin à peu près dans les mêmes conditions d’utilisation.

La course au pliable

Les fabricants de smartphones commencent à être un petit nombre à s’être lancés dans la course aux téléphones connectés pliables. Samsung a déjà présenté officiellement le sien, tandis que le FlexPai de Royole a essuyé de nombreuses critiques de la presse tech qui a déjà pu le tester. Alors que LG travaillerait lui aussi sur un modèle similaire, on murmure même que le RAZR à clapet de Motorola aurait aussi un écran pliable.

Ces entreprises ont toutes un point en commun : leur smartphone coûtera probablement très cher (plus de 1 000 dollars), et on ne sait pas encore si les utilisateurs lui trouveront vraiment une utilité.