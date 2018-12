Qu'ils soient vegan, peu gourmands en énergie ou faits à partir de matériaux recyclés, les cadeaux éthiques ont la côte. Voici une sélection qui ravira les amateurs de nouvelles technologies.

Cette année à Noël, vous aimeriez faire plaisir à vos proches qui aiment les objets tech, sans pour autant renoncer tout à fait à l’écologie et la consommation responsable. Voici une liste de quelques cadeaux à offrir, qui remplissent ces conditions.

Gardez toutefois en tête que les matériaux utilisés pour fabriquer ce type de produits ne sont pas toujours produits de manière complètement éthique, et les entreprises qui les revendent non plus. Voyez ces objets plutôt comme une alternative un peu plus verte, que comme des objets absolument parfaits pour l’environnement.

Smartphone Tout pour un smartphone plus propre

Une mini-éolienne portative

Sous le vent

Cette petite éolienne pèse un peu plus de 600 grammes, se replie et se range dans une housse. Elle s’installe un peu partout, et permet, grâce à une prise USB, de recharger ses appareils. Plutôt adaptée à un voyage écologique qu’à la vie de tous les jours, mais pourquoi pas.

Un chargeur hybride pour son smartphone

Énergie solaire

Ce chargeur est l’ami de vos smartphones dont les batteries ont vieilli, ou n’ont jamais tenu. Il se recharge grâce à l’énergie solaire, et permet de remplir une batterie en 1h30, et ce, deux fois de suite. Le bon point, c’est qu’en l’absence de soleil, il se recharge également de manière classique, par USB. Il met 6h à se charger par port USB, 12 par énergie solaire, et est compatible avec plusieurs marques de smartphones, parmi lesquelles Apple, Samsung, LG ou HTC.

Sur la même boutique, on trouve aussi un chargeur à dynamo, plus cher, ou un autre chargeur solaire pliable.

Un smartphone équitable

Smartphone éthique

Le Fairphone (ici le modèle 2), est un smartphone qui se veut éthique et modulaire. Comme nous vous l’expliquions dans des articles, sa fabrication se fait selon certains principes : l’entreprise favorise autant que possible le commerce équitable, elle fait attention à ce que les minéraux qui composent l’appareil soient extraits dans des mines dans lesquels le bien-être des employés est pris en compte, et bien d’autres choses encore. Il est aussi facile de changer ses matériaux en cas de pépin, plutôt que de le jeter.

Mode S’habiller éco-responsable

Un pull de Noël éthique

Pull triste

Le nom de ce pull de Noël vendu par l’organisation de protection animale WWF est évocateur : il s’appelle l’« uncosy » (le pas confortable, littéralement). Cela n’a rien à voir avec la matière, puisqu’il s’agit à 100 % de laine de merinos, mais avec les motifs qui figurent sur le vêtement. On y trouve des ours polaires menacés, des ouragans, bref, de quoi nous rappeler que le réchauffement climatique est bien réel. Le pull fabriqué en Suisse avec des matériaux italiens et sud-américains n’est clairement pas donné, mais l’argent revient entièrement à WWF.

Son et lumière Son et lumière

Un amplificateur de son naturel

Du son et du bambou

Cet amplificateur de son est une sorte d’enceinte naturelle. On y dépose son smartphone – peu importe le modèle ou la marque –, on lance une musique, et celle-ci sort amplifiée. Il se compose de 90 % de bambou, et de 10 % de liège compressé, il ne nécessite aucune énergie pour fonctionner, et se transporte un peu partout avec soi.

Côté provenance, cet objet est fabriqué de manière artisanale à Java, en Indonésie. C’est une entreprise solidaire qui s’occupe de la production, et elle travaille avec une fondation dédiée à la réinsertion des personnes handicapées.

Une radio rechargeable… à la main

À dynamo

Cette radio commercialisée par Lexon est en bambou naturel et plastique biodégradable, fabriqué à partir d’amidon de maïs. Elle est de petite taille (14 centimètres de long), et elle n’a besoin ni de piles, ni d’être chargée avec une prise. C’est à la seule force de vos mains que vous l’activez, grâce à un système de dynamo. Mieux vaut être sportif pour cela, puisque pour 30 minutes d’écoute, il vous en coûtera 2 minutes 30 d’effort. Sachez que si vous n’avez pas le temps un jour, il est aussi possible de la brancher, grâce à un câble non fourni, sur secteur.

Une lampe faite en matériaux recyclés

Recyclée

Ces lampes-bocaux de la marque française Reversible sont des modèles uniques ou produits en série limitée. Elles fonctionnent sur secteur et sont fabriquées à partir de matériaux recyclés : des boîtes en verre Le Parfait, qu’on a plutôt l’habitude de voir contenir de la confiture, et des décors utilisés normalement par des pâtissiers pour orner des gâteaux.

Accessoires Des accessoires vegan

Une pochette pour ordinateur vegan

Pour l'ordinateur

Cette sacoche est le modèle Parallell de la marque Matt & Nan. Unisexe, elle est fabriquée en similicuir vegan, avec une doublure en nylon recyclé. Elle est dotée d’une bandoulière ajustable, et se referme avec une fermeture. À l’intérieur, on trouve un compartiment renforcé, spécialement pensé pour accueillir une tablette ou un ordinateur, jusqu’à 15 pouces. La marque propose d’autres modèles vegan, parmi lesquels un sac à dos bien pratique.

Une montre avec bracelet vegan

Tic tac

Les montres de la marque britannique Votch ne sont pas seulement jolies. Elles ont aussi pour particularité d’avoir un bracelet en faux cuir vegan, facilement interchangeable. Les produits incorporent également des matériaux recyclés et recyclables. Il existe des modèles plus colorés, et d’autres avec des cadrans argentés ou dorés.

Jeux vidéo Des jeux vidéo pour comprendre l’écologie

Un simulateur de diversité

Block'Hood

Le jeu Block’Hood, développé par Plethora Project, est un simulateur. Il consiste à construire une ville, tout en prenant en compte des contraintes liées à l’écologie. Il faut notamment tâcher de préserver la diversité, et l’équilibre des ressources. Il est disponible sur Steam et sur Gog.com, pour PC. Pour savoir comment offrir un jeu dématérialisé à un proche, suivez le tuto, en cliquant juste ici.