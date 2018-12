Maxime Claudel - il y a 1 heure Tech

Un premier rendu du Galaxy S10, supposé fiable, nous dévoile le design du prochain fer de lance de Samsung. Avec un trou en façade.

Va-t-on assister à la défiance envers les trous après celle envers les encoches ? C’est fort possible. Car certains constructeurs veulent remplacer les deuxièmes citées par les premiers, dans cette course à l’écran vraiment sans bord voulant intégrer des capteurs à l’avant. Un premier rendu, supposé fiable et partagé par 91Mobiles et OnLeaks le 3 décembre 2018, montre le design du Samsung Galaxy S10, sans encoche, mais avec un trou en façade.

À l’instar du futur téléphone de Huawei, le numéro 1 du marché pourrait faire ce choix, sachant qu’il n’a jamais cédé aux sirènes de l’encoche. Concrètement, deux capteurs viendraient rompre l’harmonie en venant se placer en haut à droite de l’écran. Ce design audacieux ressemble à l’une des solutions présentées au début du mois de novembre par Samsung — l’Infinity-O.

Un nouveau mal nécessaire ?

Nos deux confrères offrent un aperçu du Galaxy S10+, qui serait alors équipé d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces (2 960 x 1 440 pixels). À l’arrière, on retrouverait un triple capteur disposé à l’horizontale (comme sur le Galaxy Note 9). Où est passé le capteur d’empreinte digitale ? Il serait intégré à l’écran et opterait pour une technologie à ultrason, beaucoup plus rapide et précise que les déclinaisons optiques actuellement utilisées par la concurrence chinoise (le OnePlus 6T par exemple). Il y aurait aussi une reconnaissance faciale beaucoup plus poussée, en lieu et place du capteur d’iris qui n’a jamais vraiment convaincu à l’usage.

À noter, enfin, que Samsung ne serait pas encore prêt à abandonner le port jack, qui s’ajouterait alors à une interface de recharge en USB-C pour remplir très rapidement la batterie de 3 700 mAh.