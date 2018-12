Depuis le 31 décembre, il est devenu possible de poster des stories (courtes vidéos) directement sur YouTube. La plateforme rejoint ainsi Instagram, Snapchat et Facebook.

Si vous avez utilisé YouTube ces dernières heures, peut-être avez-vous vu apparaître entre deux vidéos de petits cercles où figure la photo et le nom de vos vidéastes préférés. Il s’agit de stories, que YouTube semble avoir mis en place à partir du 31 décembre en France.

Des stories suggérées indépendamment de nos abonnements

Les stories sont de courtes vidéos, de quelques secondes à peine, que l’on filme avec la caméra de son téléphone. Il en existe déjà sur Snapchat, sur Instagram, et sur Facebook. YouTube avait annoncé en novembre 2017 qu’elle allait proposer ses propres stories. C’est finalement plus d’un an après qu’elles ont été introduites sur la plateforme de partage de vidéos. On les aperçoit ici, entre deux vidéos suggérées, sur notre page d’accueil YouTube.

Ces stories, qui ne sont disponibles sur mobile que si vous utilisez l’application YouTube, ne correspondent pas à nos abonnements : elles sont suggérées de manière aléatoire. Pour faire le tri parmi celles que vous voulez voir ou pas, il suffit d’appuyer sur les trois petits points en haut à droite des stories, et de sélectionner « gérer les recommandations des stories ».

Il est également possible d’aller visionner directement celles de vos youtubeuses et youtubeurs préférés. Pour cela, rendez-vous dans l’onglet abonnement. Sélectionnez l’avatar d’un vidéaste, et ses stories les plus récentes apparaîtront alors. Vous pouvez sinon également les visionner depuis la page de leur chaîne, dans un nouvel onglet nommé « Stories ».

Pour naviguer entre les différentes stories, ça se passe comme sur Instagram : une petite pression du doigt à droite du lecteur pour passer à la story suivante, à gauche pour revenir à la précédente. On peut mettre les stories en pause en laissant son doigt appuyé dessus.

Une fonctionnalité réservée aux vidéastes de plus de 1000 abonnés

Si vous êtes vidéaste, sachez que les stories sont pour le moment réservées aux créateurs ayant plus de 1000 abonnés. Si c’est votre cas, voici comment en poster une. Connectez-vous à votre compte depuis l’application mobile, et cliquez sur l’icône en forme de caméra. Sélectionnez « Story ». Pour enregistrer une vidéo, il suffit d’appuyer de manière prolongée sur le bouton d’enregistrement. Si vous ne souhaitez poster qu’une photo, appuyez brièvement.

Si vous souhaitez modifier une vidéo, c’est possible, en l’enregistrant dans votre pellicule.

Le nombre de vues des stories s’affichera en bas du lecteur. Sur l’onglet « Stories » de votre chaîne, vous pourrez voir le nombre de vues cumulées avec les stories actives.

Enfin, vous avez la possibilité de mettre en avant des commentaires postés par vos abonnés dans l’une de vos stories, et y répondre. Ça se passe là aussi dans l’onglet « Stories » de votre chaîne, en appuyant sur l’icône commentaires.

Toutes les stories disparaissent au bout de 7 jours.