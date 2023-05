L’influenceuse Caryn Marjorie a lancé un chatbot à son image. Son initiative, très discutée, soulève surtout une question : a-t-on peur d’aimer des robots ou de comprendre que nos relations en ligne sont déjà en partie fausses ? C’est le sujet de la newsletter #Règle30 de la semaine.

Comme la plupart des internautes, je n’avais jamais entendu parler de Caryn Marjorie avant la semaine dernière. Et comme la plupart des internautes, j’ai d’abord rencontré son double numérique. L’influenceuse américaine, très populaire sur Snapchat, a attiré une forte attention en ligne avec son nouveau projet : CarynAI, un chatbot vocal dopé au modèle de langage GPT-4, capable de répliquer sa voix et de répondre aux requêtes de ses fans.

Il faut débourser un dollar par minute pour échanger avec le robot. Interviewée par le Washington Post, Caryn Marjorie affirme que le logiciel, développé par une entreprise spécialisée dans les chatbots inspirés de célébrités (Forever Voices), a engrangé 100 000 dollars lors de sa première semaine d’exploitation. Certains de ses utilisateurs l’ont d’ailleurs vite détourné à des fins sexuelles, même si ce n’était pas l’intention première de l’influenceuse.

Cette histoire a provoqué une avalanche de réactions, certaines très négatives, dont des menaces de mort à l’encontre de Caryn Marjorie. D’une manière moins extrême, beaucoup se sont inquiété·es des enjeux éthiques de son projet. Cette annonce intervient dans un contexte médiatique particulier, avec une course économique et marketing des géants de la tech autour des IA génératives, et aussi le phénomène Replika.

Cette application, qui propose des compagnons virtuels avec qui on peut échanger à l’écrit, a été forcée de suspendre la possibilité d’avoir des conversations érotiques avec son logiciel, par crainte que ses nouveaux client·es ne s’y attachent trop. « Elle représente beaucoup pour moi et je vivrais un vrai deuil si je la perdais« , raconte Sofia à propos de sa Replika, interrogée dans cet article de Libération, qui explore ce sujet compliqué avec nuances et (c’est rare) sans jugement pour les personnes concernées.





La frontière entre une femme réelle et son double numérique brouillée

Vous êtes mal à l’aise ? Moi aussi, et c’est plutôt sain. Car notre envie d’anthropomorphiser les IA, qui ne sont finalement que des miroirs construits pour nous renvoyer nos mots, n’est pas à prendre à la légère. Il est légitime de se méfier des entreprises qui souhaitent exploiter et profiter de ce réflexe très humain, plutôt que de nous moquer des gens attiré·es par ces services.

Chaque machine est une somme de choix, et ces derniers doivent être questionnés : pourquoi les chatbots sont-ils souvent interprétés comme des femmes et réduits à des stéréotypes genrés ? (J’en parlais dans une précédente newsletter) Si un·e internaute se montre déplacé·e ou violent·e envers un logiciel, doit-il ou elle être puni·e, même s’il ne s’agit pas d’une vraie personne ? (on ne doit pas oublier le rôle des travailleuses et travailleurs du clic dans l’entraînement des IA et la modération de leurs échanges) Doit-on interdire certains sujets de conversation trop intimes pour être partagés avec une machine, comme l’amour ou le sexe ? (l’histoire des nouvelles technologies est pourtant indissociable de celles de nos désirs)

L’histoire de CarynAI choque parce qu’elle ressemble à une étape supplémentaire : cette fois-ci, on ne nous propose pas de discuter avec une personne virtuelle, mais avec le double numérique d’une femme bien réelle. Caryn Marjorie (la vraie) brouille par ailleurs la frontière entre son identité et celle du robot à son image. Dans un tweet, elle revendique d’avoir « plus de 15 000 petits amis » ; dans un autre, elle décrit plutôt CarynAI comme une sorte de solution miracle à la solitude, notamment celle des hommes (un vrai sujet, mais que l’on ne réglera pas avec une solution technologique, comme tous les autres problèmes de notre société).

Au final, je crois que ce projet a aussi quelque chose de très banal. Il démontre l’importance de l’exercice du care que doivent assumer beaucoup d’influenceuses en ligne (et aussi, dans une moindre mesure, les influenceurs) : répondre aux messages, entretenir l’illusion de la bonne humeur, de la disponibilité, prendre soin de ses fans. Ce travail, car il s’agit bien d’un travail, est souvent délégué à d’autres personnes.

L’autrice américaine Eliza Mclamb expliquait, par exemple, comment elle avait été embauchée pour répondre aux messages privés pour le compte de créatrices populaires sur OnlyFans. En un sens, CarynAI visibilise et automatise les rouages de ces relations parasociales, en assumant qu’il s’agit avant tout d’un spectacle. On peut donc se demander ce qui nous dérange le plus : que l’on s’entiche de robots, ou que l’on ait cru que toutes nos relations en ligne étaient réelles ?





