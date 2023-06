Pour vendre des abonnements à YouTube Premium, Google a décidé de se montrer plus sévère envers les utilisateurs qui contournent les publicités. Au bout de 3 vidéos, YouTube empêche désormais les « fraudeurs » de continuer à regarder du contenu.

Les utilisateurs de YouTube le savent, les publicités sont de plus en plus nombreuses sur la plateforme. Un moyen pour Google de gagner plus d’argent, tout en incitant ses consommateurs les plus réguliers à s’abonner à YouTube Premium, qui permet de supprimer les publicités pour 11,99 euros par mois. Il existe cependant un moyen de contourner ce système, en utilisant des applications modifiées ou des ad blockers. Grâce à ces logiciels, les publicités sont bloquées automatiquement sur YouTube, même si on ne paye pas.

Le 30 juin, YouTube a confirmé au site Android Authority qu’il commençait à s’attaquer aux bloqueurs de pubs, après avoir déjà fait fermer plusieurs applications parallèles.

Un avertissement similaire à celui de nombreux sites

Concrètement, YouTube a mis en place un détecteur d’ad blocker. Si un de ses utilisateurs dispose d’une extension de ce type et qu’il se connecte à YouTube, Google lui demandera de le désactiver (ou lui proposera d’essayer YouTube Premium). Par bonté de cœur, YouTube laissera l’utilisateur avec un ad blocker regarder 3 vidéos. Ensuite, il l’empêchera d’accéder au site.

Le message affiché par YouTube chez certains utilisateurs. // Source : Reddit

« Dans les cas extrêmes, lorsque les téléspectateurs continuent d’utiliser des bloqueurs de publicité, la lecture sera temporairement désactivée » a expliqué un représentant de YouTube à Android Authority. L’entreprise rappelle que ses conditions d’utilisation interdisent depuis longtemps les bloqueurs de publicités. Ce changement est une mise en application de ses règles, pas un changement de vision.

Pour l’instant, seule une fraction des utilisateurs et utilisatrices est soumise à ce bannissement provisoire au bout de trois vidéos. YouTube étendra probablement son test dans les prochains mois, mais avance prudemment pour ne pas se mettre ses utilisateurs à dos (ce qui peut rappeler Netflix et le partage de comptes). Avant d’aller aussi loin, le service doit sans doute mesurer l’impact réel de cette interdiction sur les abonnements YouTube Premium.

