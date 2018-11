Un blog russe a partagé des photos d'un supposé Pixel 3 Lite, une version low-cost des actuels smartphones de Google.

Google pourrait sortir de sa poche un troisième téléphone, baptisé Pixel 3 Lite, pour gonfler sa gamme actuelle. L’indiscrétion vient du blog russe Rozetked, qui a publié une prise en main le 16 novembre 2018. Le site avait déjà dévoilé des photos du Pixel 3 XL avant l’heure.

L’article, à prendre avec les pincettes de rigueur, permet de découvrir le design du smartphone et, plus important encore, ses caractéristiques. Comme le nom le suggère, le Pixel 3 Lite serait une version plus abordable des fers-de-lance commercialisés depuis quelques semaines.

Pas d’encoche, mais un port jack

Le Pixel 3 Lite arborerait logiquement des finitions de moins bonne qualité. Ainsi, le verre serait remplacé par du plastique. Sur les clichés partagés, on remarquera le bouton coloré, signe distinctif de la gamme, et la lettre C plutôt que G en guise de logo (un prototype ?). Du côté de l’écran, il faudrait se contenter d’une dalle LCD 5,56 pouces IPS en définition Full HD+ (2 220 x 1 080 pixels) avec des bords bien visibles — mais sans encoche.

Le reste de la fiche technique s’articulerait autour d’un processeur Qualcomm Snapdragon 670 épaulé par 4 Go de RAM, un capteur photo de 12 mégapixels à l’arrière, un capteur photo de 8 mégapixels à l’avant, une capacité de stockage de 32 Go et une batterie de 2 915 mAh. Par ailleurs, tandis que ses grands frères en sont privés, le Pixel 3 Lite pourrait s’offrir un port jack.

À noter que nous avons déjà entendu parler d’un nouveau téléphone conçu par Google : le 7 novembre 2018, Android Police dénichait la présence de deux appareils inconnus dans le code source de la nouvelle version d’ARCore. Le Pixel 3 Lite pourrait être l’un d’entre eux. `