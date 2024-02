[Deal du jour] Les smartphones Pixel de Google ont beaucoup de qualités, notamment leur capacité en photo. Le Pixel 7 Pro profite actuellement d’une réduction de – 44 %.

C’est quoi, cette promotion sur le Pixel 7 Pro ?

Le Google Pixel 7 Pro est habituellement vendu 899 €. Il est en ce moment proposé au prix de 499 € sur La Fnac et Darty.

C’est quoi, ce smartphone de Google ?

Le Google Pixel 7 Pro ne change pas vraiment de design par rapport au modèle précédent. La dalle OLED de 6,7 pouces d’une définition QHD+ est toujours bien mise en valeur, avec une bonne luminosité, des contrastes infinis et des noirs profonds. Elle s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une grande fluidité. Le smartphone ne rame pas, même avec plusieurs applications ouvertes en même temps.

Le Pixel 7 Pro embarque la puce Tensor G2 de Google. L’expérience utilisateur est plaisante et le smartphone est suffisamment puissant pour l’ensemble des tâches, gaming compris. Naviguer dans le smartphone et utiliser les applications via Android 14 est agréable. Les joueuses et les joueurs pourront faire tourner des jeux gourmands en ressources sans sacrifier la partie graphique.

Le Google Pixel 7 Pro reprend le design du Pixel 6 Pro, avec un aluminium poli pour monter en gamme. // Source : Google

Le Pixel 7 Pro est-il une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 500 €, c’est une très bonne affaire si vous cherchez un smartphone polyvalent. Le point fort de ce modèle est sans conteste sa partie photo. Ses trois modules photos prennent en effet des clichés de grande qualité, aidés par les algorithmes de Google. De jour comme de nuit, les clichés sont parfaitement détaillés et il est presque impossible de rater une photo.

Niveau autonomie, le Pixel 7 Pro tient facilement 16 h dans le cas d’un usage normal. Comptez 2 h de charge pour retrouver 100 % de batterie. Le smartphone est compatible avec la charge sans fil 23 W, et jusqu’à 12 W avec la charge Qi.

