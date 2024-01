[Deal du jour] La récente sortie des Pixel 8 et Pixel 8 Pro n’enlève rien au fait que le Google Pixel 7a est toujours un très bon smartphone, surtout en promotion.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, cette promotion sur le Google Pixel 7a ?

Le Pixel 7a, 128 Go, est habituellement vendu 509 € sur le store officiel de Google. Il est proposé pour les soldes d’hiver au prix de 399 € sur Amazon. Le chargeur 30 W USB-C de Google, normalement au prix de 29 €, est offert avec le smartphone.

C’est quoi, le Google Pixel 7a ?

Le Google Pixel 7a possède quasiment le même design que le Pixel 7 en dehors de dimensions plus compactes. Sa taille de 152,4 × 72,9 × 9 mm et son poids de 193 g en font un modèle qui offre une excellente prise en main, avec l’ensemble des boutons facilement accessible. Sa dalle AMOLED Full HD+ de 6,1 pouces et d’une résolution de 2 400 x 1 080 pixels est bien calibrée, et possède un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 90 Hz. L’écran est de qualité et parfaitement lisible même en plein jour, grâce à une bonne luminosité.

Le Pixel 7a est équipé de la puce Google Tensor G2, un excellent SoC pour un smartphone milieu de gamme (le même que sur le Pixel 7). Les performances sont donc au rendez-vous et le smartphone supporte le multitâche sans difficulté. Les joueuses et les joueurs devront néanmoins sacrifier les graphismes sur les jeux gourmands en ressources, sous peine de voir le smartphone chauffer et ramer. Dans l’ensemble, l’expérience utilisateur est agréable et le Pixel 7a s’avère encore un très bon appareil pour le quotidien. Si toutefois vous cherchez davantage de puissance, le Pixel 8 fait évidemment un meilleur travail grâce à son processeur Tensor G3, mais vous reviendra à presque 300 € de plus.

Le Pixel 7a dispose d’un écran de qualité // Source : Thomas Ancelle / Numerama

Le Google Pixel 7a vaut-il le coup pour les soldes ?

Il vaut bien sûr le coup si vous cherchez un très bon modèle pour un prix tout à fait abordable, surtout avec un chargeur de 30 W offert. Le Google Pixel 7a est aussi et l’un des meilleurs photophones sur le marché dans sa grille tarifaire. Le capteur principal de 64 Mpx et l’ultra grand-angle de 13 Mpx permettent des photos d’une qualité incroyable avec un niveau de détails élevé. Malgré un contraste parfois trop prononcé, les clichés sont d’une grande qualité et l’algorithme de traitement d’images pallie les quelques faiblesses des capteurs.

Enfin, niveau autonomie, le Pixel 7a vous tiendra une bonne journée d’utilisation, dans le cas d’un usage normal. Le chargeur inclus permet de récupérer 100 % de la batterie en 2 h.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Consultez notre test du Pixel 7a

👉 Les accessoires gaming en promo pendant les soldes

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.