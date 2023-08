Récemment sorti, le Pixel 7a se place dans un entre deux gammes. Plus abordable que son grand frère le Pixel 7, il n’en reste pas moins performant. Nous l’avons trouvé avec une petite réduction intéressante.

C’est quoi, cette promotion sur le Google Pixel 7a ?

À sa sortie en mai 2023, le Google Pixel 7a coûtait 509 €. C’est 50 euros de plus que le prix de commercialisation du Pixel 6a de l’année dernière. Nous l’avons trouvé 86 € moins cher, à 419 € sur le site de la Fnac.

C’est quoi, le Google Pixel 7a ?

Le Google Pixel 7a n’a rien à envier aux modèles haut de gamme. Équipé de la même puce Google Tensor G2 que le dernier Pixel 7, il figure parmi les meilleurs smartphones du moment, dans la catégorie des bons rapports qualité prix. Le Pixel 7a embarque l’essentiel pour fournir performance et robustesse. Son écran de 6,1 pouces s’équipe d’une dalle AMOLED rafraîchie à 90 Hz. 8 Go de RAM viennent épauler le processeur et 128 Go de stockage sont disponibles.

Le design reprend celui du Pixel 7. Soit, on aime, soit on aime moins, cette bande noire intégrant le module photo, qui prend toute la largeur du téléphone. Pour la première fois, Google intègre la recharge sans fil sur sa gamme Pixel a, ce qui est plutôt confortable. Puisqu’on est sur la recharge, la batterie d’une capacité de 4 385 mAh promet une autonomie de 72 heures maximales. Dans les faits, rien de transcendant, mais l’autonomie est suffisante pour tenir une journée à l’écart d’une batterie externe.

Le Google Pixel 7a vaut-il le coup à ce prix ?

Oui. Certes, ce n’est pas l’affaire du siècle. Cependant, quand on sait qu’il est déjà un excellent téléphone, voire le meilleur dans cette gamme tarifaire hors remise, il est forcément plus intéressant lorsqu’il est en promotion. Sa proposition est bien meilleure que ce que peut proposer l’iPhone SE, par exemple. Pour ce prix, Google nous propose un véritable photophone qualitatif et peu de modèles peuvent se vanter de prendre d’aussi beaux clichés. Avec Google, inutile de multiplier les capteurs et les mégapixels. Le logiciel assure un excellent traitement des photos et le Pixel 7a se contente de son capteur principal de 64 Mpx. Le module photo est forcément plus qualitatif sur le Pixel 7, mais le Pixel 7a s’en sort remarquablement bien pour sa tranche tarifaire. C’est d’ailleurs ce qui en fait sa force.

Pour aller plus loin avec le Google Pixel 7A

👉 Notre test complet du Pixel 7a,

👉 Découvrez les meilleurs forfaits mobiles sans engagement,

👉 Retrouvez d’autres modèles de smartphones à moins de 300 €.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.