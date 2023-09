[Deal du Jour] Le Pixel 7 est un excellent smartphone de Google, sorti à l’automne 2022. Ses bonnes performances et ses nombreuses fonctionnalités offrent une belle alternative aux modèles plus haut de gamme. C’est aussi et surtout un très bon smartphone pour la photo.

C’est quoi, cette promotion sur le Pixel 7 ?

Le Google Pixel 7 est vendu 649 € sur le site officiel de Google, et habituellement proposé autour de 580 € sur la plupart des sites revendeurs. Le modèle 128 Go est proposé en ce moment sur le Google Store au prix de 519,20 €, jusqu’à ce soir seulement.

C’est quoi, ce smartphone de Google ?

Le Pixel 7 n’est certes pas une révolution à sa sortie, et encore moins presque un an après sa commercialisation. Mais il s’avère être suffisamment convaincant pour se faire une bonne place dans le marché des smartphones. Notre guide des meilleurs smartphones de 2023 vous aide à le situer parmi ses concurrents. Le dernier smartphone de Google possède des dimensions de 155 × 73,2 × 8,7 mm pour un poids de moins de 200 g. Sa prise en main est excellente, et les boutons principaux facilement atteignables. Le Pixel 7 est un appareil léger qui offre une très bonne ergonomie. Le smartphone dégage de plus une bonne impression de solidité, et est certifié IP68 pour résister à une courte immersion dans l’eau ou sous la pluie.

L’écran OLED de 6,3 pouces est compatible HDR10+ et possède un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. L’image est de qualité, avec de bons contrastes et une bonne colorimétrie. Dommage que la luminosité soit un peu faible et ne suffise pas pour une utilisation en plein soleil. Rassurez-vous, vous n’aurez tout de même pas trop de problèmes en extérieur. La qualité de l’écran est en effet très bonne, ainsi que les performances de la puce Tensor G2. Le smartphone ne rame pas, même avec plusieurs applications ouvertes en même temps. Les joueuses et les joueurs pourront aussi s’adonner au gaming et faire tourner des titres sans ralentissements.

Le Pixel 7 est une excellent photophone // Source : Google

Le Pixel 7 est-il une bonne affaire ?

À 519 €, c’est une très bonne affaire si vous recherchez un smartphone performant pour une utilisation quotidienne. Google mise beaucoup sur la qualité des photos de ces appareils, pour se faire une place dans le monde des smartphones. Pari réussi, et le Pixel 7 est l’un des meilleurs photophones sur le marché, surtout au vu de son prix. Bien que le module photo soit composé de deux capteurs seulement, un objectif grand-angle de 50 mégapixels, et un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels, les photos sont parfaites. De jour comme de nuit, la netteté et les détails sont bien présents. Les clichés sont beaux et ne manquent pas de piqué. L’autofocus fonctionne parfaitement bien, tout comme la stabilisation optique. Le Pixel 7 peut de plus filmer jusqu’en 4K à 60 i/s, même s’il sort déjà moins de l’ordinaire en matière de vidéo. Vous trouverez plus de détails sur le module photo dans notre test dédié.

L’expérience utilisateur est globalement excellente, même si elle possède quelques petits défauts, mais comme beaucoup d’autres smartphones. Prendre des photos est agréable, tout comme la navigation dans Android. Niveau autonomie enfin, le smartphone de Google tiendra une journée d’utilisation avant de devoir refaire le plein.

