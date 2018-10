Très apprécié depuis son lancement mais pas renouvelé depuis 2016, le MacBook Air passe enfin le flambeau... au MacBook Air.

Quelque peu délaissé depuis les MacBook Pro de 2016, le MacBook Air assure enfin sa relève. À l’occasion de son keynote organisé le 30 octobre 2018 à New York, Apple a levé le voile sur un nouvel ordinateur portable dont la philosophie épouse celle du Air. À savoir un produit compact, puissant et abordable.

Grosse nouveauté du nouveau MacBook Air ? Un écran Retina. Il était temps.

Caractéristiques Le nouveau MacBook Air

Le MacBook Air se dote enfin d’un écran en adéquation avec le reste de la gamme. Les bords, autrefois gris, sont désormais noirs et plus fins (il y a toujours une caméra à l’avant pour les appels FaceTime). Le notebook revendique une diagonale de 13,3 pouces, affichant 4 millions de pixels et 48 % de couleurs en plus.

Plus petit que son prédécesseur (- 17 %), encore plus fin (- 10 %) et très léger (aluminium 100 % recyclé, une première), le MacBook Air s’offre en prime Touch ID, intégré uniquement sur les MacBook Pro avec Touch Bar. La reconnaissance permet de déverrouiller son ordinateur ou de faire des achats via Apple Pay. Ainsi que la puce T2 pour tout ce qui a attrait à la sécurité. Le clavier, rétroéclairé, reprend le mécanisme papillon dans sa troisième génération. Il est associé à un trackpad Force Touch avec une surface plus grande de 20 %. Apple promet en outre une meilleure restitution sonore grâce à des haut-parleurs plus puissants.

Dans les entrailles, on retrouve des processeurs Intel i5 de huitième génération. Ils pourront être épaulés par jusqu’à 16 Go de RAM. Bien sûr, le stockage, jusqu’à 1,5 To, est SSD. L’autonomie devrait tenir une journée entière.

Du côté des connectiques, on retrouve un port jack et deux ports USB-C.

Prix et disponibilité À partir de…

Le MacBook Air sera disponible le 7 novembre à partir de 1 349 euros. Plusieurs coloris seront proposés : argent, gris sidéral et or.

Voici les deux configurations proposées par Apple :

1 349 euros : i5 bicœur de 8e génération à 1,6 GHz, 8 Go de RAM et SSD de 128 Go ;

1 599 euros : i5 bicœur de 8e génération à 1,6 GHz, 8 Go de RAM et SSD de 256 Go.

