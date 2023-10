[Deal du Jour] Les MacBook Air accompagnés de leur puce M1 et M2 sont des ultraportables performants, qui disposent en plus d’une grande autonomie. Ils sont en ce moment plus abordables, grâce à quelques promotions.

C’est quoi, les promotions sur les MacBook Air ?

Le MacBook Air M2, modèle Gris, avec un SSD de 256 Go, est vendu sur le store officiel d’Apple à 1 299 €. Il est proposé sur Ubaldi au prix de 1 223 €.

Le MacBook Air M1 256 Go est quant à lui vendu 1 199 € sur le store d’Apple. Le modèle Gris Sidéral est proposé au prix de 999 € sur La Fnac.

Pour les comparer avec d’autres modèles de la marque, vous pouvez consulter notre guide des ordinateurs Apple à choisir en 2023.

C’est quoi, le MacBook Air M2 ?

Le MacBook Air M2 possède un excellent design et de très bonnes finitions. Ses dimensions de 30.41 × 21.5 × 1.33 cm et son poids de 1,24 kg en font un laptop facile à glisser dans un sac adapté au transport. Ouvert, le clavier Magic Keyboard aux touches rétroéclairées offre une frappe agréable, tandis que le trackpad multitouch est fluide et réactif. L’écran Liquid Retina de 13,6 pouces et d’une définition de 2560 × 1664 pixels offre une bonne luminosité, y compris en pleine lumière. Dommage que le laptop soit sujet à quelques reflets de l’écran. Autre point à déplorer, bien qu’elle soit correcte, la webcam ne propose que du 1080p.

La puce M2, couplée à 8 cœurs, permet d’excellentes performances et une grande fluidité. Les logiciels et les applications fonctionnent sans ramer ou le MacBook Air M2 ne chauffe pas. Tout comme le M1, ses dimensions et son côté pratique en font un modèle très prisé par les étudiantes et les étudiants. Mais le MacBook Air M2 convient aussi parfaitement pour un usage professionnel. Niveau autonomie, vous pourrez compter sur une bonne journée d’utilisation. Sa batterie se recharge en moins de deux heures via le port magnétique MagSafe. Deux ports USB-C Thunderbolt 3, un connecteur MagSafe et une prise casque 3.5 mm composent la connectique.

Et le MacBook Air M1 ?

Le MacBook Air M1 pouces possède des dimensions similaires au M2, de 30,41 × 21,24 × 1,61 cm, et un poids de 1,29 kg. Le laptop est un modèle parfaitement nomade, qui procure une bonne sensation de solidité, parfait pour les transports fréquents. L’ergonomie du clavier Magic Keyboard permet une prise de notes rapide, avec une frappe précise et agréable. L’écran Rétina de 13,3 pouces, d’une résolution de 2 560 × 1 600 pixels, profite d’une bonne luminosité, mais d’un contraste légèrement en retrait. Rien qui n’empêche cependant de travailler ou de regarder du contenu dans de bonnes conditions. Notez que tout comme le M2, le MacBook Air M1 adapte la luminosité en fonction de la lumière ambiante, pour un maximum de confort visuel.

La puce à 8 cœurs permet de faire tourner le système d’exploitation et les applications professionnelles sans aucun problème. La puce M1 permet aussi une bonne autonomie comprise entre 10 h et 15 h, en fonction de l’utilisation. Notez que la webcam intégrée possède cette fois-ci une résolution plutôt limitée de 720p.

Enfin, le récent MacBook Air 15″, doté de la puce M2, redistribue les cartes du meilleur MacBook. Doté d’un écran plus grand de 15 pouces, avec une meilleure luminosité et davantage d’autonomie, il est davantage recommandé pour une utilisation professionnelle que les modèles 13 pouces. Seul son prix, à partir de 1 599 € peut être un frein à l’achat. Vous pouvez toutefois régulièrement le trouver en promotion, comme ici au prix de 1 449 € sur Amazon.

