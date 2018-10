Apple a éclairci le mystère qui se cache derrière le nom de l'iPhone XR. Ne vous attendez pas à une dissertation.

On sait désormais à quoi correspond la lettre R de l’iPhone XR, qui sera disponible ce vendredi 26 octobre 2018. Dans un entretien accordé à Engadget et publié le 22 octobre 2018, Phil Schiller, vice-président du département marketing chez Apple, a confié qu’elle ne voulait… rien dire.

D’une manière plus globale, l’intéressé a expliqué que les lettres utilisées par Apple pour différencier ses produits n’avaient aucun sens particulier. Apparemment, la firme de Cupertino préfère laisser libre court à l’interprétation. Par exemple, Phil Schiller estime que S et R renvoient à l’une de ses autres passions.

Fin du débat

Il indique : « J’adore les voitures et les choses qui vont vite, et les lettres R et S sont généralement utilisées pour nommer les voitures sportives les plus performantes ». L’explication prête à sourire mais on en retiendra une chose : même le S, utilisé depuis l’iPhone 3GS en 2009, ne renverrait plus à rien. Dans le même ordre d’idée, le C de 5C n’a jamais voulu dire Colors (Couleurs) alors que cela aurait pu avoir du sens.

Apple n’a pas toujours utilisé des lettres au hasard : durant le keynote de la WWDC 2009, le même Phil Schiller affirmait que le S était celui du mot Speed, tout simplement parce que l’iPhone 3GS était, à l’époque, « l’iPhone le plus rapide et puissant jamais conçu ». Et quand l’iPhone 4S a été annoncé, Tim Cook déclarait que le S était pour Siri. L’iPhone SE ? Special Edition selon Apple, qui aime donc se perdre dans des noms et des lettres, parfois avec justification, parfois sans.

Phil Schiller just told me the “SE” stands for “Special Edition” @FortuneTech — Jason Cipriani (@MrCippy) March 21, 2016